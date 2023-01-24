Индонезийский флот получил восьмой корабль типа Makassar

19 января 2023 года в Сурабае состоялась церемония ввода в состав военно-морских сил Индонезии госпитального судна BRS 992 Dr. Radjiman Wedyodiningrat, построенного индонезийским государственным судостроительным объединением PT PAL (Persero) на основе конструкции известных десантных вертолётных кораблей-доков типа Makassar. Данное судно стало восьмым кораблём типа Makassar в составе индонезийского флота, и четвертым - в госпитальном исполнении. Dr. Radjiman Wedyodiningrat вошло в состав 1-го флота ВМС Индонезии с предполагаемым базированием на Джакарту.

Введенное в состав ВМС Индонезии госпитальное судно BRS 992 Dr. Radjiman Wedyodiningrat, построенное индонезийским государственным судостроительным объединением PT PAL (Persero) на основе конструкции десантных вертолётных кораблей-доков типа Makassar. Сурабая, 19.01.2023 (с) Zainal Azkhari / antvklik

Церемония первой резки стали для судна и начала строительства Dr. Radjiman Wedyodiningrat состоялась на судостроительном предприятии PT PAL в Сурабае 20 января 2021 года. Спуск на воду был произведен 15 августа 2022 года, заводские ходовые испытания были начаты 16 декабря 2022 года, и теперь судно передано ВМС Индонезии.

Dr. Radjiman Wedyodiningrat стало вторым судном в данной модификации проекта постройки PT PAL после головного однотипного судна BRS 991 Dr. Wahidin Sudirohusodo. Постройка последнего была начата в Сурабае 14 октября 2019 года, спуск на воду был произведен 7 января 2021 года и 14 января 2022 года Dr. Wahidin Sudirohusodo было сдано индонезийскому флоту.

По контракту 2003 года стоимостью всего 35 млн долл южнокорейская судостроительная компания Dae Sun Shipbuildings & Engineering Co. Ltd. спроектировала и построила на своей верфи в Пусане для ВМС Индонезии относительно небольшой десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) LPD 972 Tanjung Dalpele (стандартное водоизмещение 7300 тонн, полное водоизмещение 11394 тонны, длина 122 м), введенный в строй индонезийского флота в 2004 году. В 2008 году этот корабль в составе ВМС Индонезии был также переоборудован в госпитальное судно и переименован в BRS 990 Dr. Soeharso.

Вслед за этим в 2004 году Индонезия заключила контракт с Dae Sun Shipbuildings & Engineering стоимостью 150 млн долл на постройку четырех ДВКД по слегка модифицированному проекту (LPD 124, длина 124 м). В том числе два первых корабля LPD 590 Makassar и LPD 591 Surabaya были построены в Южной Корее со сдачей индонезийскому флоту в 2007 году, а два других корабля LPD 592 Banjarmasin и LPD 593 Banda Aceh строились на РТ PAL в Сурабае при содействии южнокорейской стороны, с передачей технологий и полных прав на проект, и были переданы ВМС Индонезии в 2009 и 2011 годах.

В 2017 году ВМС Индонезии заказали PT PAL шестой ДВКД, который изначально строился в варианте госпитального судна и под названием BRS 594 Semarang был спущен на воду 3 августа 2018 года и введен в строй 21 января 2019 года. При стандартном водоизмещении 7200 тонн и длине 124 метра, Semarang являлся очередной модификацией (проект LPD 124M) типа Makassar, отличаясь от последних увеличенных объемом вертолетного ангара (возможно базирование до трех вертолетов) и кубриков для личного состава (суммарная вместимость 771 чел, включая экипаж, против 644 чел на Makassar).

В 2017 году ВМС Индонезии передали PT PAL задание на проектирование еще двух ДВКД (седьмого и восьмого), который также должны были использоваться в качестве госпитального судна, и теперь как BRS 991 Dr. Wahidin Sudirohusodo и BRS 992 Dr. Radjiman Wedyodiningrat введены в строй. Эти две единицы имеют некоторые отличия в конструкции и архитектуре, ангар снова уменьшен под два вертолета. Корабль в данном исполнении имеет общую вместимость 643 человека. Фактически штатная вместимость составляет 120 человек экипажа, 66 человек медицинского персонала и 159 коечных больных. В свете опыта борьбы с пандемией коронавируса на кораблях выполнены инфекционные изоляторы. Наличие четырех госпитальных судов даст возможность постояннно держать один такой корабль в эксплуатационном состоянии в составе каждого из трех флотов ВМС Индонезии.

Сообщалось, что кроме того береговая охрана Индонезии планирует заказать PT PAL корабль на основе конструкции ДВКД типа Makassar для использования в качестве плавучей базы и корабля управления.

Удачный проект небольших недорогих ДВКД типа Makassar вызвал большой интерес на мировом рынке, и в начале 2014 года РТ PAL получило контракт на постройку двух кораблей по их типу (SSV) для ВМС Филиппин, сдав два построенных для них в в Сурабае корабля LD 601 Tarlac и LD 602 Davao del Sur в 2016 и 2017 годах. В июне 2022 года Филиппины заключили с PT PAL контракт на постройку еще двух однотипных кораблей.

В июле 2022 года PT PAL также подписало контракт на постройку для ВМС ОАЭ одного корабля увеличенного варианта (с длиной 163 метра и шириной 24 метра) десантных вертолётных кораблей-доков типа Makassar.

Cама Dae Sun Shipbuildings & Engineering в 2012 году также заключила соглашение о постройке двух подобных кораблей для ВМС Перу на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо - головной перуанский корабль АМР 156 Pisco, построенный по данному соглашению, был введен в состав перуанского флота 6 июня 2018 года. Второй корабль AMP 157 Paita был заложен на верфи SIMA Callao в Кальяо 14 декабря 2017 года и спущен на воду 9 декабря 2022 года. Кроме того, та же южнокорейская компания по данному типу по контракту 2018 года построила для ВМС Мьянмы ДВКД Moattama, введенный в строй 24 декабря 2019 года.

Введенное в состав ВМС Индонезии госпитальное судно BRS 992 Dr. Radjiman Wedyodiningrat, построенное индонезийским государственным судостроительным объединением PT PAL (Persero) на основе конструкции десантных вертолётных кораблей-доков типа Makassar. Сурабая, 19.01.2023 (с) Didik Suhartono / Antara

Введенное в состав ВМС Индонезии госпитальное судно BRS 992 Dr. Radjiman Wedyodiningrat, построенное индонезийским государственным судостроительным объединением PT PAL (Persero) на основе конструкции десантных вертолётных кораблей-доков типа Makassar. Сурабая, 19.01.2023 (с) PT PAL

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