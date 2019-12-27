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Военно-морской парад в честь 72-летия ВМС Мьянмы

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военно-морской парад в честь 72-летия ВМС Мьянмы

24 декабря 2019 года на военно-морской верфи в Синмалаике (Янгон) прошел военно-морской парад в честь 72-летия ВМС Мьянмы. Одновременно состоялась торжественная церемония ввода в состав ВМС страны ряда новых кораблей, вспомогательных судов и патрульных катеров, в том числе и нового десантного вертолетного корабля-дока Moattama.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) Moattama (бортовой номер "1501") был построен для ВМС Мьянмы на предприятии южнокорейской судостроительной компании Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. в Пусане по образцу ранее спроектированных и построенных этой же компанией для Индонезии ДВКД типа Makassar (строительство которых продолжается в Индонезии по лицензии, в том числе на экспорт). Неоглашавшийся контракт на постройку ДВКД был заключен Мьянмой с Dae Sun Shipbuilding & Engineering, предположительно, в начале 2018 года, однако о строительстве корабля для Мьянмы стало известно только после его спуска на воду в Пусане в июле 2019 года. Корабль, предположительно, был передан ВМС Мьянмы в конце сентября 2019 года, и, видимо, совершил заход во Владивосток во время перехода из Южной Кореи в Мьянму. Moattama стал самой крупной единицей мьянманского флота.

Со стороны bmpd заметим, что на данной церемонии ввода в состав ВМС Мьянмы новых кораблей пока так и не объявилась индийская подводная лодка Sindhuvir проекта 877ЭКМ, по сообщениям якобы ранее переданная ВМС Мьянмы из состава индийского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Мьянма
Южная Корея
Проекты
877 Палтус
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