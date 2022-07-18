Объединенные Арабские Эмираты заказали десантный вертолётный корабль-док в Индонезии

Как сообщили индонезийские ресурсы, 1 июля 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо (Джокови) в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал с президентом ОАЭ шейхом Мохамедом бин Заид бин Султан Аль Нахайяном всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве между Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами (IUAE-CEPA). Одновременно в рамках этого всеобъемлющего соглашения президентами двух стран был подписан ряд соглашений и контрактов, включая контракт на постройку индонезийским государственным судостроительным объединением PT PAL Indonesia (Persero) в Сурабае для военно-морских сил ОАЭ десантного вертолётного корабля-дока.

Модель представленного индонезийским государственным судостроительным объединением PT PAL Indonesia (Persero) варианта проекта десантного вертолётного корабля-дока длиной 163 метра в экспозиции оборонной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия), апрель 2018 года (с) Valleryan / MaxDefense Philippines

Параметры контракта не сообщаются, но, по ряду публикаций, он включает в себя опцион еще на пять (!) таких кораблей. Переговоры с ОАЭ по данной теме велись индонезийцами минимум с 2016 года, причем еще в феврале 2017 года PT PAL подписало меморандум с эмиратскими компаниями Abu Dhabi Ship Building (ADSB) и International Global Group (IGG) о сотрудничестве по реализации постройки кораблей этого класса для ОАЭ.

Согласно индонезийским СМИ, контракт был заключен на постройку для ОАЭ увеличенного варианта (с длиной 163 метра и шириной 24 метра) строящихся PT PAL по южнокорейской лицензии для ВМС Индонезии и на экспорт известных десантных вертолётных кораблей-доков (ДВКД) типа Makassar (длиной 122-125 м и шириной 22 м). Ранее еще в 2016 году данный самостоятельно разработанный увеличенный вариант ДВКД с длиной 163 метра был предложен PT PAL на уже длительно тянущийся тендер ВМС Малайзии по программе Мultirole Support Ship (MRSS), решения по которому до сих пор не принято. Скорость полного хода ДВКД варианта длиной 163 м составляет 18 узлов.

Напомним, что ДВКД типа Makassar строятся индонезийским объединением PT PAL по проекту и лицензии южнокорейской судостроительной компании Dae Sun Shipbuildings & Engineering Co. Ltd., которая сама с 2003 года построила для ВМС Индонезии три корабля этого класса. К настоящему времени PT PAL на верфи в Сурабае построило для индонезийского флота уже четыре корабля на основе этого проекта, а еще два в 2016-2017 годах сдало для ВМС Филиппин. В июне 2022 года Филиппины заключили с PT PAL контракт на постройку еще двух однотипных кораблей. Таким образом, нынешний контракт с ОАЭ стал для PT PAL уже третьим экспортным соглашением на ДВКД.