Руководство МО РФ обсудило в Москве с премьером ЦАР двустороннее военное сотрудничество

Как отметили в российском военном ведомстве, в ходе переговоров стороны подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного взаимодействия

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Руководство Министерства обороны России провело в четверг в Москве рабочую встречу с премьер-министром Центрально-Африканской Республики Феликсом Молуа, на которой стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты взаимодействия, международную обстановку, вопросы региональной безопасности, а также отметили важность российско-центральноафриканских связей в оборонной сфере", - сказали в Минобороны РФ.

Там также отметили, что в ходе переговоров была подтверждена обоюдная готовность к продолжению конструктивного взаимодействия двух стран.