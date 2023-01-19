Мишустин призвал подготовить фортификационные сооружения на рубежах СВО к размещению войск

Глава кабмина отметил, что создание оборонительных сооружений на рубежах СВО ведется круглосуточно

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на необходимость в ближайшее время создать условия для размещения воинских подразделений на оборонительных рубежах специальной военной операции (СВО).

"Продолжается возведение и инженерное оборудование фортификационных сооружений на оборонительных рубежах, они ведутся круглосуточно, высокими темпами", - сказал председатель правительства в среду на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ, других войск, воинских формирований и органов. По его словам, "обстановка, в которой действуют строители, осложнена целым рядом серьезных причин: это и неблагоприятная погода, попытки обстрела противником мест, где идут работы, участки приходится постоянно разминировать".

"Тем не менее необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений", - подчеркнул глава кабинета министров.