Нидерланды хотят присоединиться к инициативе США и ФРГ по поставке Украине ЗРК Patriot

ЦАМТО, 18 января. Нидерланды хотят присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине ЗРК Patriot. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр страны Марк Рютте во время аудиенции в Белом доме.

Он не уточнил, в чем именно может заключаться участие Нидерландов, но сообщил президенту США Джо Байдену, что ранее обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot для ВСУ. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились", – сказал М.Рютте.

Как уточнило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники, Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу.

"Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о развертывании", – говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине помощь на сумму 2,5 млрд. евро в 2023 году.