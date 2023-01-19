Войти
ЦАМТО

Нидерланды хотят присоединиться к инициативе США и ФРГ по поставке Украине ЗРК Patriot

384
0
0
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: REUTERS/ Fabrizio Bensch

ЦАМТО, 18 января. Нидерланды хотят присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине ЗРК Patriot. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр страны Марк Рютте во время аудиенции в Белом доме.

Он не уточнил, в чем именно может заключаться участие Нидерландов, но сообщил президенту США Джо Байдену, что ранее обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot для ВСУ. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились", – сказал М.Рютте.

Как уточнило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники, Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу.

"Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о развертывании", – говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине помощь на сумму 2,5 млрд. евро в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
22.08.2022
Найдено слабое звено НАТО. Альянс торопится его укрепить
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
29.07.2021
Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы
20.11.2017
США согласились поставить Польше системы ПВО/ПРО Patriot
06.09.2017
Раскол «зонтиком»
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
12.08.2016
«Полонез», «Аист» — что дальше?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 15:53
  • 42190
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 15:40
  • 12
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой
  • 18.01 20:06
  • 3
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 18.01 19:10
  • 1
Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США
  • 18.01 17:24
  • 1
Франция поставит ВС Украины боевые разведывательные машины AMX-10RC в течение двух месяцев
  • 18.01 17:13
  • 3
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 18.01 17:08
  • 4
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 18.01 16:53
  • 2
Президент Эстонии поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном
  • 18.01 16:53
  • 2
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
  • 18.01 16:25
  • 4
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 16:05
  • 0
ВСУ на северной границе с РБ готовятся оказаться в тылу российских войск способом забазирования