Новый крупный пакет британской военной помощи Украине

16 января 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес в выступлении в Палате общин британского парламента официально объявил о предоставлении Великобританией нового крупного пакета военной помощи Украине, включающего передачу украинской стороне из наличия британской армии танков Challenger 2 и 155-мм/39 самоходных гаубиц AS90. Ранее 14 января передачу Украине этих систем вооружения анонсировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Бен Уоллес в своем выступлении заявил, что "мы будем первой страной, которая предоставит западные основные танки" Украине.

Танки Challenger 2 британской армии во время совместных учений Spring Storm 2019 в Эстонии, май 2019 года (с) ЕРА

"Мы считаем, что в 2023 году увеличение поставок, улучшение обучения и усиление дипломатической решимости позволят Украине добиться успеха в борьбе с плохо управляемыми и теперь плохо оснащенными вооруженными силами России", - заявил Уоллес.

Согласно заявлению Бена Уоллес, предоставляемый британский пакет военной помощи Украине включает:

- эскадрон [роту] танков Challenger 2 [ранее было объявлено о 14 танках] с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами;

- 155-мм/39 самоходные гаубицы AS90. Передается одна батарея из восьми орудий в высокой степени готовности и еще две батареи находятся в различной степени готовности [,и должны быть переданы позднее];

- "еще сотни бронированных машин и машин MRAP", включая бронетранспортеры Bulldog;

- пакет инженерной техники, включая средства разминирования и переправочные средства на сумму 28 миллионов фунтов стерлингов;

- дополнительные "десятки" беспилотных авиационных систем стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинской артиллерии;

- еще 100 тысяч артиллерийских выстрелов, в дополнение к уже поставленным 100 тысячам выстрелов;

- "сотни более современных ракет, включая ракеты GMLRS, зенитные ракеты Starstreak и зенитные ракеты средней дальности [AMRAAM];

- запасные части для ремонта "до сотни украинских танков и БМП".

Уоллес заявил, что в то время как танки Challenger 2 и САУ AS90 будут поступать из наличия британского министерства обороны вместе с соответствующими боеприпасами, значительное количество другого передаваемого имущества закупается на открытом рынке или у поддерживающих Украину третьих стран.

Из выделяемой техники впервые была упомянута передача гусеничных бронетранспортеров Bulldog. Следует отметить, что неясно, будут ли передаваться оригинальные старые БТР семейства FV432, производившегося с 1962 по 1971 годы, или модернизированные в 2006-2009 годах в количестве всего 124 единиц машины, обозначенные как Bulldog Mk 3, с новыми двигателями и усиленной защитой. На 1 апреля 2022 года министерство обороны Великобритании располагало 851 БТР Bulldog всех вариантов и модификаций

Следует отметить, что Уоллес также заявил, что "даже когда мы передаем танки Challenger 2, я в то же время проанализирую количество модернизируемых Challenger 3, чтобы понять, предполагают ли уроки Украины, что нам нужен больший парк танков". Напомним, что в мае 2021 года британское министерство обороны заключило с британским совместным предприятием Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), сформированным германской группой Rheinmetall и корпорацией ВАЕ Systems, контракт на модернизацию 148 танков Challenger 2 (из 225 имеющихся в британской армии) до уровня Challenger 3.

Модернизированный британский бронетранспортёр Bulldog Mk 3 (с) Ralph Zwilling / tank-masters.de