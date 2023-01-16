Великобритания передаст Украине танки Challenger 2 и самоходные гаубицы AS90

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 14 января 2023 года официально объявил о решении передать Украине из наличия британских вооруженных сил 14 основных танков Challenger 2 и "около 30" самоходных гаубиц AS90 калибра 155-мм/39. Заявлено, что эскадрон (рота) из 14 танков Challenger 2 будет отправлен на Украину "в ближайшие недели", и что уже "в ближайшие дни Великобритания начнет обучение вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских орудий".

Танки Challenger 2 из состава Её Величества королевского гусарского полка (Queen's Royal Hussars) британской армии на полигоне Ниинисало в Финляндии во время совместных учений Exercise Arrow, май 2022 года (с) армия Великобритании

В заявлении премьер-министра Великобритании говорится:

"Премьер-министр намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины со стороны Великобритании в ближайшие недели, чтобы отбросить Россию еще дальше и обеспечить прочный мир.

На этой неделе по всему миру произойдет всплеск дипломатической активности Великобритании после того, как премьер-министр поручил ключевым министрам активизировать международные действия по мере приближения первой годовщины полномасштабного вторжения на Украину в конце февраля.

Премьер-министр уже обязался соответствовать или превзойти оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании в 2023 году, и на этой неделе он поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность по всему спектру нашей поддержки.

Британские официальные лица в сфере обороны и безопасности считают, что открылось окно, в котором Россия отстает из-за проблем с пополнением запасов и падения морального духа. Поэтому премьер-министр призывает союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта.

Отправка танков Challenger 2 на Украину - это начало смены вектора поддержки со стороны Великобритании. Эскадрон из 14 танков будет отправлен в эту страну в ближайшие недели после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания предоставит дополнительную поддержку Украине в наземной войне. Ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90, с экипажем из пяти человек. Министр обороны изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в понедельник [16 января].

В ближайшие дни Великобритания начнет обучение вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских орудий в рамках более широких британских усилий, в ходе которых за последние шесть месяцев в Великобритании прошли обучение тысячи украинских военнослужащих.

Премьер-министр поручил министру обороны собрать вместе европейских союзников, чтобы обеспечить как можно более стратегический и скоординированный всплеск глобальной военной поддержки. На этой неделе министр обороны отправится в Эстонию и Германию для совместной работы с союзниками по НАТО и другими международными партнерами.

Между тем, позднее на этой неделе министр иностранных дел отправится в Соединенные Штаты, чтобы обсудить, как Великобритания и США могут использовать нашу позицию ведущих сторонников Украины для активизации дальнейших международных действий.

Он также отправится в Канаду, еще одну из самых верных сторонниц Украины, чтобы обсудить более тесную координацию в отношении международных санкций и наши скоординированные усилия по усилению нашей поддержки Украине.

Представитель Даунинг-стрит сказал:

По мере того, как народ Украины приближается к своему второму году жизни под безжалостными русскими бомбардировками, премьер-министр посвятил себя тому, чтобы Украина выиграла эту войну.

Вместе со своими ближайшими военными советниками он проанализировал военную обстановку, изучил стратегическое влияние поддержки Великобритании и определил окно, в котором, по его мнению, Великобритания и ее союзники могут оказать максимальное влияние.

Премьер-министр ясно дает понять, что длительная и позиционная война служит только целям России. Вот почему он и его министры будут вести переговоры с нашими союзниками по всему миру в ближайшие дни и недели, чтобы усилить давление на Путина и обеспечить лучшее будущее для Украины.

В преддверии годовщины вторжения премьер-министр будет стремиться продемонстрировать силу Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние на НАТО, G7, Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) и другие структуры.

Он будет работать с партнерами, чтобы поставить Украину в максимально сильное положение, с которого она могла бы вступить в будущие мирные переговоры с сильных военных, экономических и дипломатических позиций обеспечить прочный и устойчивый мир".

Со стороны bmpd укажем, что изначально с 1994 по 2002 годы британской армии были поставлены 386 танков Challenger 2 и 22 учебных танка. Все они производились на танковых заводах в Эльзвике и Лидсе, принадлежавших на то время компании Alvis (в 2004 году перешла вместе с предприятиями под контроль корпорации BAE Systems). Еще 38 танков в 1998-2001 годах были изготовлены для Омана. Согласно изданному в 2010 году правительством Великобритании Стратегическому обзору в области обороны и безопасности (Strategic Defense and Security Review - SDSR-2010), количество строевых танков Challenger 2 в британской армии было сокращено до 225, при этом намечалось сохранение их на вооружении до 2035 года.

В марте 2021 года в новом опубликованном министерством обороны Великобритании официальном обзоре в области обороны и безопасности "Defence Command Paper" было заявлено о решении снять с вооружения 77 из остающихся в британской армии 225 танков Challenger 2, а остальные 148 модернизировать в вариант Challenger 3, который должен оставаться на вооружении минимум до 2040 года. Контракт на модернизацию 148 танков до уровня Challenger 3 был заключен в мае 2021 года с британским совместным предприятием Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), сформированым германской группой Rgeinmetall и ВАЕ Systems, с поставкой с 2027 по 2030 годы.

Поэтому можно оценить, что Великобритания имеет некоторый ресурс для передачи танков Challenger 2 Украине, и, скорее всего, одной ротой в итоге не ограничится.

Что касается 155-мм/39 самоходных гаубиц AS90, то британская армия получила в 1992-1995 годах 179 этих систем, изготовленных тогдашней компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL, с 1999 года ее мощности находятся в составе ВАЕ Systems). К 2015 году количество строевых САУ AS90 в британской армии составляло всего 115 единиц, и в том же году принятыми решениями было сокращено до 89. Снятие их с вооружения планировалось в 2030-2032 годах.

Напомним, что вопрос о передаче AS90 Украине обсуждался еще весной 2022 года, но тогда министр обороны Великобритании Бен Ходжес отклонил эти предложения, публично назвав САУ АS90 "громоздкими и устаревшими". Следует отметить, что в британских СМИ неоднократно сообщалось о проблемах с технической готовностью AS90, и в том числе острой нехватки запчастей для них, - вплоть до того, что в 2021 году некоторые источники оценивали количество боеготовых САУ британской армии "от 10 до менее 20" из штатных 89.

Ряд британских СМИ в последние дни сообщали также о якобы намерении Великобритании передать Украине четыре боевых вертолета Boeing AH-64E Apache c ракетами Hellfire, однако 15 января эти сообщения были официально опровергнуты правительством Великобритании.

155-мм/39 самоходная гаубица AS90 британской армии на полигонных стрельбах в Оттербёрне (Северный Йоркшир), 2015 год (с) Simon Longworth / армия Великобритании