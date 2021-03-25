Перспективы военного строительства Великобритании

Министерство обороны Великобритании 16 марта 2021 года опубликовало официальный единый обзор в области обороны и безопасности, на сей раз именуемый "Defence Command Paper" ("Руководящий документ в области обороны") и озаглавленный "Defence in a Competitive Age" ("Оборона в эпоху соперничества"), содержащий изложение целей, задач и основых направлений британского военного строительства на предстоящие годы ( документ в PDF здесь ).

Новый британский авианосец R 08 Queen Elizabeth в заливе Лох-Лонг на западном побережье Шотландии, март 2021 года (с) министерство обороны Великобритании

Документ ставит Россию на первое место среди угроз для Великобритании, сообщая, что "Россия продолжает оставаться сильнейшей ядерной, конвенциональной военной и неконвенциональной [sub-threshold] угрозой европейской безопасности. Модернизация русских вооруженных сил, способности к интеграции всего государственного потенциала и большой аппетит криску делают Россию мощным и непредсказуемым актором". Второй по значению угрозой обозначен "подъем мощи Китая".

В целом документ фактически продолжает линию последних десятилетий на дальнейшее сокращение численного состава и потенциала вооруженных сил Великобритании с перенаправлением ресурсов на техническую модернизацию всех видов вооруженных сил и на создание перспективных систем вооружения.

Заявлено, что в следующие четыре года правительством планируется затратить на нужды обороны Великобритании суммарно 188 млрд фунтов стерлингов, что даст увеличение на 24 млрд фунтов по отношению к предыдущему четырехлетию. В том числе более 6,6 млрд фунтов в следующие четыре года планируется направить на оборонные НИОКР.

В целом можно выделить следующие основные конкретные мероприятия и планы по военному строительству Великобритании, предложенные в документе, по видам вооруженных сил.

Сухопутные войска

- Штатная численность сухопутных войск Великобритании будет сокращена с нынешних 82000 человек (фактическая - 76000 человек) до 72500 человек к 2025 году, без каких-либо изменений в численности резервных компонентов.

- Из имеющихся сейчас 225 основных танков Challenger 2 будут сняты с вооружения 77 машин, а остальные 148 будут модернизированы в вариант Challenger 3.

- Планируемая модернизация БМП Warrior будет отменена, и с середины 2020-х годов эти БМП будут сняты с вооружения щаменены на БТР Boxer.

- 250 млн фунтов стерлингов будут выделены на закупки корректируемых ракет GMLRS.

- 800 млн фунтов стерлингов будут выделены на закупки новых автоматизированных огневых платформ [155-мм самоходных гаубиц].

- Пехота будет реорганизована в четыре новых "административных" дивизии.

- Будет сформирован новый полк рейнджеров (Ranger Regiment) в составе четырех батальонов (будет сформирован из Королевских шотландских пограничников; 2-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской; 2-го батальона полка герцога Ланкастера; и 4-го батальона Стрелков). Новый полк войдет в состав недавно сформированной армейской бригады специальных операций (Army Special Operations Brigade).

- Будут сформированы новые Силы глобального быстрого реагирования (Global Readiness Force), состоящие из недавно сформированной 1-й боевой бригады армейской авиации (1st Combat Aviation Brigade) и 16-й десантно-штурмовой бригады (16 Air Assault Brigade), последняя из которых будет усилена еще одним пехотным батальоном.

- Сухопутные войска будут реорганизованы в семь самодостаточных бригадных боевых групп (Brigade Combat Teams - BCT) - две тяжелые, две легкие, одну ударную (Deep Strike - [на машинах Ajax]), одну десантно-штурмовую и одну армейской авиации.

- 1-й и 2-й батальоны Мерсийского полка будут объединены.

- Будет сформирована бригада содействия силам безопасности (Security Force Assistance Brigade) для оказания содействия и обучению странам-партнерам.

- Увеличены штаты в областях радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

- 23 вертолета Gazelle, 20 вертолетов Puma и 5 вертолетов Bell 212 будут заменены новым средним транспортным вертолетом.

Военно-воздушные силы

- 2 млрд фунтов стерлингов будут инвестированы в следующие четыре года в программу создания перспективного истребителя Future Combat Air System (FCAS), наряду с дальнейшей разработкой беспилотной ударной системы Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft (LANCA UCAV).

- Великобритания обязуется увеличить парк истребителей Lockheed Martin F-35B до количества более 48 самолетов.

- До 2025 года будут сняты с вооружения 24 истребителя Eurofighter Typhoon серии Tranche 1.

- Будут сняты с вооружения все 36 учебно-боевых самолетов BAE Hawk Т.1.

- Пять самолетов ДРЛО и управления Boeing E-3D Sentry будут заменены в 2023 году всего тремя новыми самолетами ДРЛО и управления Boeing E-7 Wedgetail (вместо пяти, ранее планировавшихся).

- В 2023 году досрочно будут сняты с вооружения все 15 оставшихся военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Hercules.

- В 2022 году будут списаны все четыре пассажирских самолета ВАЕ 146 "Королевского звена".

- Будут списаны девять самых старых из парка транспортных вертолетов Boeing Chinook, взамен будут закуплены несколько новых Chinook с увеличенной дальностью полета.

- К 2024 году имеющиеся сейчас девять разведывательно ударных БЛА General Atomics Reaper будут заменены 16 новыми БЛА General Atomics Protector.

- Великобритания будет развивать технологии "роевого применения" боевых БЛА.

- Остающиеся в строю истребители Eurofighter Typhoon получат новые бортовые РЛС с АФАР и будут оснащены малогабаритными крылатыми ракетами Spear 3.

Военно-морские силы

- Два фрегата типа 23 (Montrose и Monmouth - из 13 находящихся в строю) будут выведены из состава флота досрочно, однако планируется восстановить численность фрегатских сил с постройкой фрегатов типа 26 и фрегатов типа 31.

- Эсминцы нового типа 83 будут построены для замены эсминцев типа 45 в конце 2030-х годов.

- Десантные вертолетные корабли-доки типа Bay будет переоборудованы для "прибрежных ударных задач" (littoral strike roleв).

- Тральщики типов Hunt и Sandown будут заменены "автономными противоминными кораблями".

- Будет построен новый разведывательный корабль, предназначенный для задач защиты критической национальной инфраструктуры, такой как подводные кабели.

- Патрульный корабль Тrent (типа River) будет постоянно базироваться в Гибралтаре, а патрульный корабль Tamar будет постоянно базироваться в Индо-Тихоокеанском регионе.

- Противокорабельные ракеты Harpoon будут сняты с вооружения и заменены "переходным" образцом противокорабельного ракетног вооружения.

- Эсминцы типа 45 получат модернизированные зентные ракетные комплексы.

- Морскя пехота будет преобразована в "Перспективные силы коммандос" (Future Commando Force) и будет ориентирована на "передовое базирование".

Другое

- 200 млн фунтов стерлингов будут инвестированы в повышение потенциала РЭБ и радиотехнической разведки.

- 6,6 млрд фунтов стерлингов будут направлены на космические программы в ближайшие четыре года.