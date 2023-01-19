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ТАСС

Блинкен отверг требования РФ признать новые территории в качестве залога переговоров

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

По мнению госсекретаря США, Украина не признает и не примет тот факт, что эти территории к ней не вернутся

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Требование РФ к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию на Украине. Такое мнение выразил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает РФ, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы - нет. Это, конечно, совершенно неверно. Мне кажется достаточно посмотреть на слова [президента РФ Владимира] Путина. В недавней беседе с президентом Турции [Тайипом] Эрдоганом он говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории <...> не вернутся, не о чем вести переговоры. Это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех [с точки зрения начала переговорного процесса]", - утверждал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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