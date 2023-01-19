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ТАСС

В США заявили, что Япония в надлежащее время представит план по поддержке Украины

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Флаги США и Японии.

По словам координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курта Кэмпбелла, нынешний курс Токио "очень близок" к курсу Вашингтона

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Правительство японского премьер-министра Фумио Кисиды в надлежащее время представит конкретный план по поддержке Украины. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая во вторник в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, на прошедшей 13 января в Белом доме встрече президента США Джо Байдена и Кисиды обсуждался украинский вопрос. "У премьер-министра Кисиды есть план действий, он уже активно занимается вопросами Украины, а также активно взаимодействует с европейскими странами по поводу будущих планов [поддержки Киева], - сказал он. - В связи с этим я ожидаю, что в надлежащее время Япония представит конкретные планы поддержки Украины различными способами".

Кэмпбелл подчеркнул, что в настоящее время политика Японии выстраивается таким образом, что теперь Соединенные Штаты не должны что-то "просить или упрашивать Японию", потому что, по его словам, нынешний курс Токио "очень близок нашему". 

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Страны
Индия
США
Украина
Япония
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