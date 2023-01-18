МВФ заявил, что завершение конфликта на Украине оказало бы позитивное влияние на экономику

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что в 2022 году конфликт на Украине стал "крупнейшим фактором, влиявшим на мировую экономику"

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине был самым серьезным фактором, влиявшим на экономические процессы в мире в 2022 году, и его завершение стало бы для мировой экономики прекрасной новостью. Такую оценку дала во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, в 2022 году конфликт на Украине стал "крупнейшим фактором, влиявшим на мировую экономику". Георгиева убеждена, что чем быстрее будут определены возможности для окончания конфликта, "тем лучше будет для всех". "И, конечно же, это будет прекрасная новость для мировой экономики", - подчеркнула она.

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны", название которой она произнесла по-русски. "Весь смысл этой песни в том, что нет, они ее не хотят. Так что же произошло? Почему это произошло? Как мы можем положить этому конец? Я хочу подчеркнуть, что даже Столетняя война закончилась за столом переговоров", - заявила Георгиева.

"Одной из ошибок последних десятилетий было то, что не предпринималось больше скоординированных усилий, направленных на то, чтобы интегрировать российское общество, российский народ в мировое сообщество", - отметила также глава МВФ, говоря в том числе в целом о взаимоотношениях России с Западом. В частности, по ее словам, необходимо было активизировать обмены между людьми, "чтобы российский народ чувствовал, что он является составной частью семьи народов, вместо того чтобы им преподносилось, что они каким-то образом являются непохожими".

Георгиева выразила обеспокоенность по поводу того, что в настоящий момент на фоне российской специальной военной операции на Украине "существует в некоторой степени тенденция демонизировать всех россиян". "Нам нужно осторожно к этому относиться. Есть так много замечательных, умных россиян, которые не согласны с этой политикой", - убеждена она.

Говоря о взаимоотношениях с Россией, глава МВФ добавила, что "более интегрированный мир - этот тот мир, в котором мы объединены нашей человечностью, и мы признаем то, как сильно мы зависим друг от друга, что все мы на самом деле не такие уж и разные, все мы являемся частью человечества".