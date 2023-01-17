Минобороны Финляндии: вопрос передачи Киеву финских танков Leopard зависит от позиции ФРГ

По данным справочника The Military Balance 2021, в распоряжении Хельсинки находятся более 200 танков Leopard 2 различных модификаций

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Принятие финскими властями решения по вопросу о передаче Украине стоящих на вооружении танков Leopard 2 будет зависеть от того, даст ли Германия разрешение на передачу боевой техники ее производства третьей стороне. Об этом в понедельник заявил в интервью агентству Reuters исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола.

"В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ, и, кроме того, немецкий военно-промышленный комплекс имеет серьезное влияние в отношении того, как и какое оборудование мы сможем получить взамен [передаваемого Украине]", - отметил Савола. Речь идет о сертификате конечного пользователя, который предусматривает недопустимость реэкспорта государством-импортером поступивших вооружений без письменного согласия страны-экспортера или владельца той или иной технологической интеллектуальной собственности.

По данным справочника The Military Balance 2021, в распоряжении Хельсинки находятся более 200 танков Leopard 2 различных модификаций.

Ранее власти Финляндии сообщили, что допускают возможность рассмотрения вопроса об отправке Украине боевых танков в том случае, если этот шаг поддержит "группа из нескольких стран". Руководство Германии на этой неделе должно принять решение об отправке танков Украине, причем оно, скорее всего, будет положительным.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине роту танков. Как заявил на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит Leopard.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью, которое опубликовано 15 января в газете Bild am Sonntag, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева. В теории Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине "Леопарды" из своих запасов или разрешить другим странам реэкспорт уже пригодных к боевым действиям танков.