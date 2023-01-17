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ТАСС

Журналист сообщил о прибытии военных ВСУ в США для обучения применению комплексов Patriot

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Комплекс противовоздушной обороны Patriot
Комплекс противовоздушной обороны Patriot.
Источник изображения: REUTERS/ Stringer

Курс будет длиться несколько месяцев, рассказал сотрудник телеканала Fox News Остин Уэстфолл

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Около 100 украинских военных прибыли в воскресенье вечером в США для обучения обращению с комплексами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома). Об этом в понедельник сообщил журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл.

На размещенной в Twitter Уэстфолла видеозаписи видны автобусы, которые, по утверждению журналиста, везут служащих ВСУ из американского аэропорта на базу. Информацию подтвердил полковник Кертис Кинг из находящейся там армейской артиллерийской школы. "Обучение будет сосредоточено на применении и обслуживании комплексов ПВО Patriot", - сказал он Уэстфоллу. Курс будет длиться несколько месяцев.

Власти США сообщили в декабре прошлого года, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву.

По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, решение Пентагона организовать обучение ВСУ на базе в Оклахоме является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. 

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