Песков заявил, что конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны существует только в информполе

По словам пресс-секретаря президента, "все делают общее дело. Все воюют за Родину"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бойцы Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" воюют за Родину, конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и оборонным ведомством существует лишь в информационном поле. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве", - заявил Песков. "Все делают общее дело. Все воюют за Родину", - подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, "страна должна знать и знает своих героев". Он сделал особый акцент на том, что это относится и к героям, служащим в наших вооруженных силах и проявляющим чудеса храбрости, и к героям из ЧВК "Вагнер". "И те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - отметил Песков.

Говоря о якобы имеющем место конфликте между руководством Минобороны и ЧВК "Вагнер", пресс-секретарь президента отметил, что это "главным образом продукция всех этих информационных манипуляций". Он добавил, что одно дело, когда их "иногда устраивают наши информационные противники", но "иногда сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо". "К этому надо спокойно относиться", - призвал Песков.