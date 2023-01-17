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Военное обозрение

Чехия и Словакия рискуют остаться без обещанных немецких танков в случае начала поставок ОБТ Leopard Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Германия не хочет передавать танки Leopard Украине, но союзники по НАТО давят на Берлин и положительное для Киева решение все же будет принято в ближайшее время. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Немецкое издание, ссылаясь на неназванные источники сообщает, что в Берлине прорабатывают варианты поставок танков Украине на случай принятия положительного решения. Немецкое правительство размышляет, в какой именно форме Германия будет участвовать в так называемой "танковой коалиции" при ее создании. Сейчас на немцев давят Польша, Испания и Финляндия, уже давшие согласие на поставку танков Киеву, но не получивших разрешение на реэкспорт от Германии.

Министерство обороны Германии не желает передавать Украине танки из собственных запасов, так как это приведет к потере боеспособности страны на фоне и так плохого состояния немецкой бронетехники. Вариант с поставкой танков из запасов концерна Rheinmetall более предпочтительный, но предусматривает отправку техники только через год, после того, как она будет подготовлена. На этом фоне в Берлине не исключают, что Киев получит танки из числа предназначавшихся Чехии и Словакии в рамках кругового обмена, таким образом оставив две страны без обещанной техники.

(...) чтобы Киев получил в конечном итоге от ФРГ хотя бы 15 танков, все равно не обойтись без вклада по линии Минобороны

- пишет немецкое издание.

Напомним, что Чехия и Словакия должны получить от ФРГ 14 и 15 танков Leopard 2A4 соответственно в рамках кругового обмена за поставку Киеву танков Т-72. Чехи уже успели получить один Leopard 2A4, а словаки вообще ни одного. Зато Киев забрал у обеих стран советские танки, и теперь нацелился на немецкие.

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Страны
Германия
Испания
Польша
Словакия
Украина
Финляндия
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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