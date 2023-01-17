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Военное обозрение

Обеспокоенные снижением поставок оружия Украине Нидерланды пообещали нарастить военную помощь для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды снова обеспокоены снижением военной помощи Украине и призывают США и Европу немедленно нарастить поставки вооружений. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Нидерландский дипломат в воскресенье, 15 января, провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой последний в очередной раз пожаловался на маленькие объемы западной помощи, поступающей Киеву в последнее время. После встречи Хукстра выступил с заявлением, что Нидерланды выступают за увеличение поставок вооружений на Украину, в том числе и тяжелой бронетехники, а также пообещал нарастить военную помощь от Нидерландов для ВСУ.

Украине нужно больше военной поддержки, больше оружия (...) помощь от Нидерландов будет продолжаться, чтобы Украина могла удерживать позиции на поле боя

- заявил он.

Ранее в этом месяце премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал сделать "все возможное", чтобы Украина не проиграла в военном конфликте с Россией. Каким способом в Амстердаме хотят добиться этого, не сообщается. Однако можно отметить, что это очередное заявление из серии "мы вам поможем", но пока не знаем чем", поскольку Нидерланды своего вооружения не производят, поставлять им нечего, а выделяемые суммы в 1 и 2 млн. долларов как-то не смотрятся на фоне многомиллиардных вливаний тех же США.

В декабре прошлого года Вопке Хукстра провел рабочую встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, темой которой была Украина. В итоге стороны договорились удвоить военную помощь Киеву. Что собрались "удваивать" Столтенберг и Хукстра, пока неизвестно, но громкие заявления сделаны, Зеленский доволен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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