Столтенберг ожидает, что на встрече в Рамштайне будет объявлено о новом оружии для Киева

По словам генсека НАТО, "нужно настраиваться на долгий конфликт и продолжать помогать Украине"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января будет объявлено о новых вооружениях для Киева. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью в газете Handelsblatt.

"Ожидаю, что мы сможем заявить о новой военной помощи. Я приветствую решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков. Я уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи", - сказал он.

"Мы находимся на решающем этапе войны, - утверждал Столтенберг. - Мы видим ожесточенные бои". "Может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - считает генсек.

Столтенберг добавил, что "нужно настраиваться на долгий конфликт и продолжать помогать Украине".