Войти
ТАСС

Столтенберг ожидает, что на встрече в Рамштайне будет объявлено о новом оружии для Киева

508
0
0
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Roland

По словам генсека НАТО, "нужно настраиваться на долгий конфликт и продолжать помогать Украине"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января будет объявлено о новых вооружениях для Киева. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью в газете Handelsblatt.

"Ожидаю, что мы сможем заявить о новой военной помощи. Я приветствую решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков. Я уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи", - сказал он.

"Мы находимся на решающем этапе войны, - утверждал Столтенберг. - Мы видим ожесточенные бои". "Может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - считает генсек.

Столтенберг добавил, что "нужно настраиваться на долгий конфликт и продолжать помогать Украине". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
25.01.2022
Взяли пакет
11.01.2022
Джордж Биб: «Русские постоянно посылали сигналы, которые мы не поняли» (Le Figaro, Франция)
07.12.2021
Хуаньцю шибао (Китай): вступят ли НАТО и Россия в открытую борьбу в Черном море?
04.12.2017
Почему России не нужны авианосцы
13.08.2014
С миру по бронежилету
24.07.2014
Начать с себя
01.07.2014
Умные без обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач