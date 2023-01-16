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ТАСС

В ДНР заявили, что получение Киевом ракет Sea Sparrow приведет к ударам по своим зданиям

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RIM-7 Sea Sparrow
Пусковая установка для RIM-7 Sea Sparrow на корабле ВМС США.
Источник изображения: topwar.ru

Проблемы этого вида вооружения недооценивали изначально, уточнили в Народной милиции Донецкой Народной Республики

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Ракеты Sea Sparrow, входящие в новый пакет американской военной помощи Киеву, предназначены для морских зенитных комплексов, эффективность их применения наземной системой ПВО сомнительна, а шансы очередных попаданий по жилым домам велики. Об этом сообщили ТАСС в Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

"С зенитными ракетами RIM-7 Sea Sparrow ситуация очень непростая. Это практически та же ракета, которая ставилась на авиационную технику, называлась она ранее AIM-7. Она позиционировалась как ракета средней дальности, ее впервые применили в боевой обстановке еще во время вьетнамской войны. И во Вьетнаме выяснилось, что у нее слишком большая минимальная дальность пуска, что вместе с необходимостью удерживать цель в луче бортовой РЛС до самого поражения не позволяет работать по маневренным целям в ближнем бою. Соответственно, эффективной она себя не показала, и ее в очередной раз начали модернизировать", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, у ракеты было более 10 модификаций, и к концу 1980-х годов она вышла на достаточный уровень боевой готовности и эффективности. "Примерно в это же время ее разработка остановилась, так как был запущен новый проект АMRAAM, или AIM-120. Но изначально проблемы ракеты недооценивали, и на флоте был замысел унифицировать ракеты для морской авиации и морских ЗРК на базе AIM-7. Так появился морской комплекс ПВО Sea Sparrow на базе этой ракеты. Это экономически эффективное решение, но только если ракета уже доведена и не имеет серьезных недостатков", - пояснил представитель НМ.

Он подчеркнул, что разница между наземным и морским использованием сходных комплексов весьма существенна, а адаптация часто требует очень много времени и сил.

"Как это адаптировано и адаптировано ли вообще для сухопутного использования, сказать я не могу. И никто, наверное, не может, потому что в боевой обстановке этот комплекс не применялся. Ясно, что эти ракеты можно куда-то поставить и как-то запустить. И для этого можно использовать даже базу в виде советских ЗРК, например. Но весь вопрос в системе обнаружения и целеуказания, сопряжения систем управления ракеты и ЗРК. Как это все будет работать, никто не знает. Пока украинская ПВО умудряется регулярно поражать жилые кварталы стандартными, давно отработанными советскими комплексами. Здесь же речь может идти только об очередном нестандартном, недоведенном и неопробованном решении", - отметил собеседник.

Ракеты украинских сил ПВО неоднократно попадали в жилые дома, в том числе в Киеве, а также на территорию соседних стран. Как ранее пояснил ТАСС подполковник НМ, депутат парламента ДНР Андрей Баевский, это может быть связано с ошибками тех, кто обслуживал устройство, или тех, кто эксплуатировал его на огневой позиции. 

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Страны
Вьетнам
США
Украина
Продукция
AMRAAM
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