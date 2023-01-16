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ТАСС

Военные РФ задействовали танки Т-90М "Прорыв" на херсонском и запорожском направлениях

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Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Стрингер/ ТАСС

По словам танкистов, за несколько месяцев применения техника зарекомендовала себя, она намного мощнее и сильнее западных аналогов

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М "Прорыв" в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей, укрывшись в лесополосе, они вели огонь по противнику на правой стороне Днепра, передает корреспондент ТАСС.

"Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены", - сказал после выполнения задачи командир танка Алексей.

По словам танкистов, за несколько месяцев применения танк Т-90М "Прорыв" хорошо зарекомендовал себя. "Удары выдерживает за счет композитной брони и за счет маневренности можно уйти. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов - прим. ТАСС), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", - рассказал механик-водитель танка Денис.

Т-90М "Прорыв" участники спецоперации уже начали называть "танком великой победы" по аналогии с легендарным Т-34. "Он усовершенствован - экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать [пулемет] "Корд" и вести стрельбу - я все это делаю изнутри. Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, я все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и мы вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел", - рассказал командир еще одного танка Т-90М "Прорыв" Руслан.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. 12 января "Уралвагонзавод" сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М "Прорыв". 

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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
ИТ
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