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ТАСС

Представитель Эрдогана заявил, что Киев "не сможет истощить" ВС РФ с помощью Запада

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Источник изображения: AP Photo/ Emrah Gurel

Ибрагим Калын подчеркнул, что ВСУ не оснащены и не обучены настолько, чтобы "отодвинуть" войска РФ на рубежи 24 февраля

СТАМБУЛ, 14 января. /ТАСС/. Украина "не сможет истощить" Россию с той помощью, которую она получает от стран Запада. Об этом заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын во время встречи с иностранными журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС.

"По нашим оценкам, украинская сторона не сможет истощить российские вооруженные силы с той помощью, которую она получает", - сказал он, отметив, что подразделения украинских ВС "не оснащены и не обучены, чтобы отбросить" российские войска "на довоенные рубежи". "Они могут сражаться, они имеют полное право защищать свою страну, но мы не думаем, что это даст им то, чего они хотят. Мы должны пройти через дипломатию, диалог или переговоры, которые, мы надеемся, приведут к результату, приемлемому для обеих сторон", - сказал представитель Реджепа Тайипа Эрдогана. 

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