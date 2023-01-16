Войти
Военное обозрение

Байден новыми запретами в сфере микрочипов старается сдержать усилия Китая по созданию оружия с искусственным интеллектом

488
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Растущая напряженность в отношениях США с Китаем спровоцировала новый толчок в Вашингтоне, направленный на уменьшение зависимости США от Восточной Азии — глобального эпицентра производства полупроводников — для жизненно важной микроэлектроники, необходимой для создания как обычных вооружений, так и алгоритмов искусственного интеллекта.

Декабрьское выступление президента США Байдена было сосредоточено на рекламе недавно объявленных инвестиций в размере 40 миллиардов долларов в производство микроэлектроники в США и на создании новых рабочих мест. В 2026 году Тайваньская компания по созданию полупроводников начнет производство микроэлектроники в Аризоне: 3-нанометровые чипы. Это помимо примерно 20 000 5-нанометровых чипов в месяц, которые TSMC намеревается начать производить в Аризоне в следующем году.

Но в речи Байдена в Аризоне не упоминались столь же неотложные меры, предпринимаемые правительством США для замедления продвижения Китая, включая новые ограничения, которые ограничивают доступ Пекина к этим технологиям.

В октябре Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о широком наборе мер экспортного контроля, которые серьезно ограничивают возможности Китая получать одни из самых передовых в мире микрочипов. Бюро утверждало, что Пекин может использовать их для «производства передовых военных систем», хотя эти полупроводники также используются в гражданской сфере.

Ограничения Министерства торговли вынудили США начать наступление против способности Китая закупать передовую микроэлектронику, необходимую для достижения его долгосрочных целей военной модернизации. Экспортный контроль запрещает таким компаниям, как TSMC, продолжать производство этих сложных микрочипов в Китае.

Китай установил 2030 год в качестве своей целевой даты, чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. И именно эту цель американский экспортный контроль намерен ему всячески усложнить. Типичная американская политика: снова вставлять палки в колёса, а не вести диалог для взаимовыгодного сотрудничества.

Теперь США вводят новые запреты, в том числе по передаче компаниям, так или иначе связанным с КНР, технологий, позволяющих наладить так называемое лабораторное производство высокочастотных микроконтроллеров.

Хотя США больше не являются крупным игроком в производстве полупроводников — что Байден надеется исправить — американские компании по-прежнему играют далеко не последнюю роль в разработке этих микросхем и экспорте оборудования, необходимого для их физического производства. Это дает США некоторое влияние на глобальную цепочку поставок полупроводников.

В совокупности, по мнению Вашингтона, эти ограничения наносят серьезный удар по способности Китая производить суперкомпьютеры, необходимые для создания алгоритмов ИИ.

Тем не менее, большая часть физического производства полупроводников по-прежнему сосредоточена в Восточной Азии, что повышает вероятность глобального экономического кризиса и проблем для оборонно-промышленной базы США в случае войны из-за Тайваня или где-либо еще в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
AI
ИТ
Наноиндустрия
Похожие новости
14.07.2021
Развитие военного потенциала КНР до 2050 года
01.06.2021
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
13.06.2017
Затаившийся дракон: почему Пентагон боится военной мощи Китая
01.02.2017
Последний вагон на Запад
23.08.2013
МАИ: на МАКСе представим платформы для марсоходов и микроспутники
29.06.2012
В Китае появится новая Силиконовая долина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач