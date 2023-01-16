В России готовы приступить к созданию летного образца прибора для геологоразведки Луны

Специалисты Института космических исследований РАН планируют приступить к работе до конца года
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН уже готов начать работу над летным образцом гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны с орбиты. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов.
"Мы работаем по тому плану-графику, который нам представляет разработчик космического аппарата. Пока мы от них такого конкретного плана не получали, но мы готовы начать работать", - заявил Митрофанов, отвечая на вопрос, когда начнется изготовление летного образца прибора. По его словам, приступить к работе планируется до конца года.
В 2019 году Митрофанов сообщил ТАСС, что установка ЛГНС на орбитальном аппарате "Луна-26" позволит просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли, потому что он будет пролетать практически над всеми его районами. По словам ученого, разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов, по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая элементный состав и количество летучих веществ на Луне.
Запуск первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли "Луна-25" была перенесена на 2023 год. Миссия "Луна-26" планировалась на 2024 год, "Луна-27" - на 2025 год, "Луна-28" - на 2027-2028 годы, однако осенью прошлого года Митрофанов сообщил ТАСС, что запуск аппаратов могут перенести на срок до двух лет из-за импортозамещения.