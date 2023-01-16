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ТАСС

В России готовы приступить к созданию летного образца прибора для геологоразведки Луны

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Луна-24
Последняя отечественная миссия на Луну, беспилотная «Луна-24», стартовала почти 46 лет назад. Она осуществила забор грунта и доставила его обратно на Землю. Так впервые удалось доказать наличие воды в лунном реголите. А за последние четверть века российская космонавтика не смогла полностью самостоятельно произвести ни одного аппарата, предназначенного для работы дальше околоземной орбиты. Это позволяет предположить, что необходимые для их разработки технологии не развиваются на современном уровне. На фото: в левой части — макет АМС «Луна-24».
Источник изображения: Музей космонавтики

Специалисты Института космических исследований РАН планируют приступить к работе до конца года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН уже готов начать работу над летным образцом гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны с орбиты. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов.

"Мы работаем по тому плану-графику, который нам представляет разработчик космического аппарата. Пока мы от них такого конкретного плана не получали, но мы готовы начать работать", - заявил Митрофанов, отвечая на вопрос, когда начнется изготовление летного образца прибора. По его словам, приступить к работе планируется до конца года.

В 2019 году Митрофанов сообщил ТАСС, что установка ЛГНС на орбитальном аппарате "Луна-26" позволит просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли, потому что он будет пролетать практически над всеми его районами. По словам ученого, разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов, по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Запуск первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли "Луна-25" была перенесена на 2023 год. Миссия "Луна-26" планировалась на 2024 год, "Луна-27" - на 2025 год, "Луна-28" - на 2027-2028 годы, однако осенью прошлого года Митрофанов сообщил ТАСС, что запуск аппаратов могут перенести на срок до двух лет из-за импортозамещения.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Луна
Ядерный щит
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