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ТАСС

Посол Польши в ФРГ заявил о необходимости создания Западом крупных танковых частей ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO

Тема будет на повестке ближайшего заседания контактной группы по поддержке Украины в Рамштайне, отметил Дариуш Павлось

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Польша настаивает на том, чтобы Украина получила от западных стран более 14 боевых танков "Леопард", которые изначально пообещала Киеву сама Варшава. Об этом заявил польский посол в Берлине Дариуш Павлось в опубликованном в пятницу интервью германской медиагруппе FUNKE.

Как отметил дипломат, президент Анджей Дуда рассчитывает, что Украине "в качестве первого шага" будет передано небольшое танковое подразделение. "Польша будет призывать к созданию более крупных военных частей, которые будут иметь важное значение для обороны Украины", - сообщил Павлось. По его словам, "такое профессионально оснащенное подразделение будет в состоянии стать серьезной блокадой" на пути российских войск.

"Консультации с нашими партнерами по этому вопросу пока продолжаются. Тема будет на повестке ближайшего заседания контактной группы по поддержке Украины в Рамштайне (встреча состоится на авиабазе США в Германии 20 января)", - утверждал польский дипломат.

11 января Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву танковую роту "Леопардов" (насчитывает 14 танков) в рамках международной коалиции. По его словам, для реализации этого решения "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". В то же время правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей "Леопарды", однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву танки западного производства. В то же время на прошлой неделе по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Bradley
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