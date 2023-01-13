Российский сенатор назвал фактор, способный подтолкнуть НАТО к поставке танков Украине

Источник изображения: topwar.ru

Недавно экс-глава Госдепа Кондолиза Райс и основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс в статье, опубликованной в американской газете The Washington Post, призывали Запад начать поставлять Украине те виды вооружений, которые ранее ей не отправлялись. В данном материале высказывалась мысль, что Украина держится лишь благодаря военной поддержке США и НАТО, но даже с ней может проиграть.

Об этом упомянул член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, утверждая, что желания Райс и Гейтса скоро могут исполниться.

Российский сенатор назвал веский фактор, способный вскоре подтолкнуть НАТО к поставке танков и другого тяжелого западного вооружения Украине. Политик считает, что к данному решению страны Запада может подтолкнуть сдача украинскими войсками Соледара.

По его мнению, теперь наиболее агрессивно настроенные к России силы в США и государствах НАТО будут активно проталкивать данное решение, добиваясь консенсуса по этому вопросу в западных рядах.

При этом сенатор подчеркнул, что поставки странами НАТО для ВСУ танков и дальнобойных артиллерийских средств приведут к еще большему обострению ситуации на Украине.

Ранее руководство Североатлантического альянса неоднократно заявляло о стремлении избежать прямого вооруженного столкновения с Россией. Поэтому НАТО напрямую не участвует в украинском конфликте, а лишь оказывает Киеву военную, финансовую и другие виды помощи.