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Военное обозрение

В Пентагоне определились с местом обучения украинских экипажей американских БМП M2 Bradley

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Источник изображения: topwar.ru

Активизация боевых действий на Украине, а также взятие российскими войсками Соледара - одного из самых укрепленных узлов обороны, заставили США нервничать, а Пентагон поторопиться с обучением военнослужащих ВСУ применению американской бронетехники. Согласно распространенному заявлению Министерства обороны США, определена страна, где пройдет подготовка украинских экипажей американской бронетехники.

Украинских военных обучат применению американских боевых машин пехоты M2 Bradley на территории Германии, а не США, как предполагалось ранее. Если будущие расчеты комплексов ПВО Patriot отправятся на учебу в Оклахому, то будущие экипажи БМП Bradley - в немецкий Графенвер в Баварии. Такое решение было принято в Пентагоне и согласовано с немецким Бундесвером.

Кроме того, в США судорожно ищут средства, которые помогли бы Украине в "наступательных операциях", но так нужные Киеву танки Abrams передавать не хотят, заявляя о том, что они "слишком сложные в эксплуатации". Хотя дело совсем не в этом, просто потери этих танков в случае передачи их ВСУ, а они обязательно будут, поставят крест на возможности продать большое количество ОБТ в другие страны. То же самое и немецкими танками Leopard.

Мы будем продолжать рассматривать их потребности на основе их запросов и стараться предоставить им возможности, необходимые не только для защиты своей страны, но и для возвращения территории

- заявили в Пентагоне.

Между тем американцы не намерены раскрывать сроки поставки БМП M2 Bradley на Украину, заявляя, что украинские военные их "сами покажут". Всего США передают Киеву 50 БМП Bradley.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Patriot ЗРК
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