В Хабаровском крае будут ежемесячно выпускать по 20 военных вездеходов для нужд СВО

В ближайшее время багги пройдут испытания на полигонах Восточного военного округа

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. В Хабаровском крае наладят производство 20 высокопроходимых военных вездеходов - багги в месяц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава региона Михаил Дегтярев.

"Всего за 1,5 месяца инженеры собрали первую партию опытных образцов. В ближайшее время багги пройдут испытания на полигонах Восточного военного округа. Потом примем решение об усовершенствовании конструкции и организации серийного производства. <...> Планируется производить до 20 единиц в месяц", - написал Дегтярев по итогам посещения площадки по производству легкого тактического вездехода высокой проходимости в Хабаровске, единственной такой на Дальнем Востоке.

Он уточнил, что скорость багги по бездорожью составляет 150 км/ч, грузоподъемность - 350 кг, мощность - 150 лошадиных сил. Транспорт рассчитан на двух человек. Модели будут выпускаться под требования заказчиков. "Наша цель - снабдить армию, которая выполняет задачи специальной военной операции", - добавил губернатор.

Он отметил, что новые багги станут брендом края. Власти планируют запустить голосование на площадке "Голос27" для выбора названия вездехода. Предлагаются три варианта - "Ерофей", "Амур" и "Тигренок".

Как сообщается на сайте регионального правительства, выпуском багги занялось предприятие, более 10 лет успешно осуществляющее выпуск и сервисное обслуживание грузовой техники. Отмечается также, что заявленный объем производства позволит обеспечить маневренным и неприхотливым видом транспорта не только военных, но и лесоохрану, охотнадзор, комитет рыбного хозяйства, спасательные службы.

Краевое правительство будет оказывать предприятию всестороннюю поддержку в развитии, так, недавно компания стала резидентом территории опережающего развития "Хабаровск".