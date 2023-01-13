Войти
ТАСС

В Хабаровском крае будут ежемесячно выпускать по 20 военных вездеходов для нужд СВО

311
0
0
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

В ближайшее время багги пройдут испытания на полигонах Восточного военного округа

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. В Хабаровском крае наладят производство 20 высокопроходимых военных вездеходов - багги в месяц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава региона Михаил Дегтярев.

"Всего за 1,5 месяца инженеры собрали первую партию опытных образцов. В ближайшее время багги пройдут испытания на полигонах Восточного военного округа. Потом примем решение об усовершенствовании конструкции и организации серийного производства. <...> Планируется производить до 20 единиц в месяц", - написал Дегтярев по итогам посещения площадки по производству легкого тактического вездехода высокой проходимости в Хабаровске, единственной такой на Дальнем Востоке.

Он уточнил, что скорость багги по бездорожью составляет 150 км/ч, грузоподъемность - 350 кг, мощность - 150 лошадиных сил. Транспорт рассчитан на двух человек. Модели будут выпускаться под требования заказчиков. "Наша цель - снабдить армию, которая выполняет задачи специальной военной операции", - добавил губернатор.

Он отметил, что новые багги станут брендом края. Власти планируют запустить голосование на площадке "Голос27" для выбора названия вездехода. Предлагаются три варианта - "Ерофей", "Амур" и "Тигренок".

Как сообщается на сайте регионального правительства, выпуском багги занялось предприятие, более 10 лет успешно осуществляющее выпуск и сервисное обслуживание грузовой техники. Отмечается также, что заявленный объем производства позволит обеспечить маневренным и неприхотливым видом транспорта не только военных, но и лесоохрану, охотнадзор, комитет рыбного хозяйства, спасательные службы.

Краевое правительство будет оказывать предприятию всестороннюю поддержку в развитии, так, недавно компания стала резидентом территории опережающего развития "Хабаровск". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.03.2017
Российские летчики провели бомбометание и пуски ракет на учении в горах Таджикистана
24.06.2016
Десантники проведут масштабные учения в Приморье в конце июня
20.07.2015
Минобороны может сменить поставщиков военных спутников
21.04.2014
Летчики ЦВО перехватили крылатую ракету на учении в Бурятии
18.12.2012
На Балтийском флоте завершена утилизация устаревших боеприпасов
23.05.2011
Россия создаст мобильный комплекс ПРО
02.06.2008
Совместную работу с ВВС Словакии мы рассматриваем как пилотный проект - генеральный директор РСК "МиГ" Анатолий Белов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ