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Военное обозрение

Новой целью ВМС США объявлено постоянное поддержание в боевой готовности 75 кораблей одновременно

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Источник изображения: topwar.ru

Рой Китченер — командующий надводными силами ВМС США, поставил перед собой и своими подразделениями задачу поддерживать 75 боевых кораблей в постоянной боеготовности. Он отказался объяснять, как его команда рассчитала это число, сославшись на проблемы с классификацией.

Чтобы достичь этого, Китченер разбивает корабли на три категории: «неспособные» к выполнению боевой задачи, «полностью способные» и просто «способные» к выполнению боевой задачи. Первая категория, не предназначенная для выполнения миссий, представляет собой корабли, проходящие техническое обслуживание, которое не позволит использовать их в какой-либо полезной оперативной мере.

Идеальный рейтинг, полностью пригодный для выполнения боевой задачи, - это корабли, которые получили все соответствующие сертификаты, не находятся на техническом обслуживании и развернуты или готовы к выполнению поставленных задач.

Последняя категория, на которой основана новая цель Китченера, определяет корабль между двумя предыдущими ярлыками. Это корабль, способный развертывать и выполнять миссии, но у него могут быть ограничения или проблемы, которые удерживают его от применения в Мировом океане.

Китченер отказался отвечать на вопросы о текущем состоянии готовности надводных сил относительно его новой цели, заявив, что точные статусы отдельных кораблей засекречены. Но он стремится достичь своей цели в 75 кораблей в течение следующих двух лет.

Готовность надводных сил ВМС США стала насущной проблемой с лета 2017 года, когда два боевых корабля, «Фитцджеральд» (DDG-62) и "Джон С. Маккейн" (DDG-56) поучаствовали в инциденте, в результате которого погибли 17 членов экипажа - семь с «Фитцджеральда» и десять с «Маккейна».

С тех пор ВМС также потеряли Bonhomme Richard (LHD-6) в результате масштабного пожара в июле 2020 года. Моряк, обвиняемый в преднамеренном поджоге, в конечном итоге был признан невиновным судьей ВМС в прошлом году.

Расследование этих отдельных инцидентов выявило несколько общих проблем, начиная от переутомления и чрезмерной усталости экипажа и заканчивая нечеткой цепочкой подчинения и невыполнением стандартных оперативных процедур. В результате ВМС США постоянно оказывались в центре внимания Капитолийского холма и вынуждены объяснять, кто из высшего руководства будет привлечен к ответственности и как можно избежать новой трагедии.

Теперь у законодателей будет ещё одна метрика, по которой можно будет судить о военно-морских силах - обеспечение боеготовности 75 кораблей одновременно.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
2020-й год
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