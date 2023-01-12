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Военное обозрение

В МИД Приднестровья выразили обеспокоенность в связи с поставками Германией оружия Молдавии

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Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил о том, что власти республики выразили обеспокоенность в связи с поставки оружия Молдове со стороны ФРГ. Речь идёт о первой партии бронетранспортёров Piranha, которые накануне получила Национальная армия Республики Молдова (РМ).

Я не исключаю того, что данная техника может появиться вблизи Зоны безопасности [по Днестру] или же непосредственно там. Вместо того, чтобы применить политико-дипломатические усилия для урегулирования приднестровского конфликта, мы наблюдаем абсолютно другие подходы со стороны официального Кишинёва, которые явно не способствуют стабильности и безопасности на обоих берегах Днестра

– приводит слова главы приднестровского внешнеполитического ведомства Telegram-канал министерства.

Отметим, что на днях Министерство обороны республики заявило о скором прибытии в страну первой партии БТР Piranha, которая должна быть получена в рамках подписанного в конце 2021-го года двухстороннего соглашения между правительствами РМ и ФРГ, направленное на модернизацию молдавской армии.

Напомним, что молдавские власти, под предлогом «угрозы» национальной безопасности страны, исходящей со стороны России, увеличили свой военный бюджет в текущем году на 68% или на 1,52 млрд леев (около 29,1 млрд рублей), что эквивалентно примерно 0,5% от ВВП. По данным молдавского оборонного ведомства, страна уже получает лёгкое стрелковое оружие, а в дальнейших планах – поставки современных мобильных платформ, средств связи и БПЛА. И всё это, несмотря на нейтральный статус Молдавии, чётко закреплённый в Основном законе страны, который, по словам президента Майи Санду, «не мешает» ей укреплять военное сотрудничество со своими основными западными партнёрами.

Демаркационная линия по Днестру охраняется миротворцами РФ в ПМР, в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе от 29-го июля 1992-го года, подписанным между тогдашними лидерами РМ и РФ, Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным.

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Страны
Германия
Молдавия
Россия
Проекты
Piranha
БПЛА
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