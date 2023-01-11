Войти
Военное обозрение

Минобороны Молдавии ожидает первую партию бронетранспортёров Piranha из ФРГ в рамках двустороннего соглашения

372
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщила пресс-служба министерства обороны Молдовы, страна ожидает первую партию бронетранспортёров из ФРГ в рамках двустороннего соглашения, подписанного между оборонными ведомствами двух стран в октябре 2021-го года. Как уточнили в ведомстве, техника будет получена с целью модернизации молдавской армии, а также подготовки военных, которые будут принимать участие в международных якобы миротворческих миссиях.

Национальная армия должна получить партию БТР Piranha от правительства Германии. Первые единицы прибудут в Республику Молдова во вторник, 10 января текущего года

– сообщается на сайте минобороны республики.

Напомним, что ранее ЕС одобрил пакет военной помощи Молдавии на сумму порядка 47 млн евро (около 3,5 млрд рублей), в результате чего были удвоены расходы оборонного бюджета страны. В него входит современная бронетехника, средства связи и БПЛА. США же, в свою очередь, также предоставили республике оборудование и помощь военных инструкторов.

Примечательно и то, что, несмотря на нейтральный статус, прописанный в Конституции Молдавии, официальный Кишинёв активно наращивает поставки вооружений из западных стран, ссылаясь якобы на «агрессию», исходящую со стороны России. В этой связи, в МИД РФ выразили сомнения по поводу того, что данные действия будут способствовать укреплению обороноспособности страны. Напротив, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, это лишь усугубит проблемы в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Молдавия
Россия
США
Проекты
Piranha
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
18.11.2021
The Telegraph (Великобритания): Украине нужны не одеяла — ей нужно оружие
25.09.2019
"Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил": интервью с Беном Ходжесом (Сегодня, Украина)
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
18.09.2017
Проект 2020: война в Восточной Европе
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО