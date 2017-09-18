Проект 2020: война в Восточной Европе
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Украинские военнослужащие в Авдеевке.
Источник: © AP Photo, Evgeniy Maloletka
Российско-украинские отношения держатся только на ржавой трубе
Что происходит с Америкой? Она взяла на себя функции смотрящего и не справляется с ними. К сожалению, феномен американской глупости не закончился на бедной Джен Псаки. Рекомендации экспертов аналитического центра "Атлантический совет" также звучат на потеху публике. Они предложили ввести в Азовское море боевые корабли, чтобы "деблокировать Керченский пролив". Интересно, как они это представляют себе с точки зрения школьной физики и математики? Например, высота эсминцев класса "Арли Берк" от уровня ватерлинии до топа мачты 45,7 м, а высота судоходной арки крымского моста 35 м. Осадка эсминцев первой и второй серии 9,3-9,9 м (с гидроакустической станцией), а средняя глубина Азовского моря, по разным оценкам, 6,8–8 м.
Президент Трамп ненамного опережает экспертов в прозорливости. Он играет на грани фола, угрожая Северной Корее атомным оружием, словно не понимает, что даже единичное и ограниченное его применение означает крах внешней политики США и разбалансировку сил во всем мире. Впрочем, словам политиков веры нет и никогда не было. Как говорил Козьма Прутков, смотри в корень. Попытаемся это сделать.
Причин для войны на самом деле немного. Большая их часть находится в экономической плоскости. Например, 31 декабря 2019 года заканчивается срок поставок российского газа на Украину и одновременно действие договора о транзите газа в Европу. В Стокгольмском арбитраже лежит иск "Нафтогаза" к "Газпрому" как раз по вопросу транзита. Но это дело, можно сказать, из прошлого, а из ближайшего будущего, как заявил Порошенко в Послании Верховной раде, добиться "революционного" изменения в организации транзита. Чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а на восточной границе Украины, которая предоставляла бы транзитные услуги уже не России, а Евросоюзу. Россию такой вариант никогда не устроит.
Если Москва примет решение не продлевать контракт, Украина ежегодно будет недополучать 2 млрд долл. и лишится важного в глазах Европы статуса транзитера российского газа. Вслед за Украиной его потеряет и Польша. Схватка за трубу предстоит нешуточная. Еще в первом издании Белой книги об оборонной политике Украины за 2005 год планировалось развитие вооруженных сил в соответствии с задачами национальной обороны в военной и экономической сферах. В какой степени украинская армия оказалась готова к военным вызовам, показал 2014 год. Что касается экономических угроз, то украинская армия окажется бессильной противостоять "осушке" газотранспортной системы (ГТС). Нельзя сбрасывать со счетов глубокую заинтересованность Польши в бесперебойной эксплуатации украинской ГТС. Но даже эта важная экономическая проблема еще не может стать причиной развязывания войны в центре Европы.
И все-таки Польше, возможно, российско-украинская война оказалась бы на руку. В случае ее возникновения Варшава получит возможность под благовидным предлогом вернуть свои бывшие владения, доставшиеся ей по Рижскому договору с Советской Россией 1921 года и по решению Амбасадоров от 1923 года. Речь идет о Галиции, Волыни и Холмщине.
У Венгрии и Румынии тоже большой интерес к территориям бывшей Украинской СССР.
Когда мы говорим о предлоге войны, то меньше всего подразумеваем интересы защиты украинской территории. Предлог озвучен Венгрией, Румынией и Польшей. Это защита национальных меньшинств, сохранение их национальной идентичности – родного языка и культуры. Будапешт, Бухарест и Варшава уже выразили Киеву резкий протест в связи с принятым Верховной радой законом "Об образовании". Глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль даже призвал Петра Порошенко наложить вето. Принятый документ противоречит закону "О национальных меньшинствах в Украине", Европейской хартии региональных языков, Рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, двусторонним договорам Украины с Молдовой, Румынией и Венгрией, а также Конституции Украины, гарантирующей право на обучение на родном языке. Одним словом, чем не повод для войны. Один раз Польша вместе с Германией его уже использовала в октябре 1939 года. Запал для подрыва послевоенного устройства Восточной Европы почти подготовлен в Вашингтоне.
Президент РФ Владимир Путин предупредил: "…У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны, у националистических батальонов и т.д. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них". В этом случае Украина как государство рискует сжаться до киевского княжества с потерей территорий по трем сторонам света.
Киев предвидит неизбежность обострения конфликта и активно к нему готовится. По словам Порошенко, через мобилизацию пропущено около 200 тыс. украинцев, готовых хоть завтра в бой. Основу армии составляют добровольцы, пришедшие по контракту. В течение 2016 года на службу приняты 70 тыс. человек. В этом году – 25 тыс. Расходы на закупку вооружения по сравнению с 2013 годом увеличились в 10 раз. Началась реализация программы оружейно-технического осовременивания армии. "Перед нами предстают важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки", – сказал Порошенко в обращении к Верховной раде.
Это не что иное, как подготовка к войне 2020 года, когда одновременно с опустошением "ржавой трубы" не останется препятствий для последней и решительной схватки за Украину.
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15.09.2017
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askme
150
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№1
18.09.2017 15:52
Извиняюсь, конечно, но очень глупая статья, сводить все к "трубе", к экономике. Тем, кто управляет в том числе Америкой, нужна власть над миром, а на саму Америку им глубоко наплевать.
Власть - это прежде всего психологический феномен. Остальные аспекты власти - военный, экономический аппарат принуждения - вторичны, вспомогательны.
Что происходит с Америкой, вопрошает автор? Ответ прост: те, кто реально управляют Америкой, т.н. "глубинное правительство", они ведут прежде всего ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ, цель которой - полное подчинение людей на планете. Их интересует ТОЛЬКО полная, тотальная власть над миром. Поскольку обычной войной подчинить планету своей воли невозможно (она просто будет уничтожена ядерным оружием), поскольку у них нет тотального экономического господства над независимыми экономическими центрами экономической силы (невозможность полностью навязать свою волю через экономику), они используют психологические манипуляции с человечеством чтобы вначале полностью ПСИХОЛОГИЧЕСКИ разрушить, подавить человечество психически, а затем транслировать человечеству свою волю.
Отсюда такая МОЩНЕЙШАЯ синхронная, целенаправленная и скоординированная АТАКА мировых СМИ, подконтрольных "глубинному правительству", с взрывом мозгов человечеству и навязыванием людям чудовищной ахинеи на уровне ценностей. СМИ сейчас пытаются полностью переформатировать людей. Жестко, небывало тотально, целенаправленно работая с подсознанием людей.
Обычным людям кажутся глупостью попытки нападок спецслужб Запада на российский спорт через кампании в СМИ, против некоторых международных спортивных федераций и многое другое. Но это не глупость. Это - именно хорошо обдуманные психологические спецоперации. И их сотни, тысячи по всему миру. И все вместе они формируют ту среду, которая призвана переформатировать человечество. Среду, которая разрушает, которая изматывает, а затем предлагает ложные "решения"-ловушки, поймавшись в которые, человечество окажется подчиненным нарисовавшимся "хозяевам"... Новая ядерная война - это война психологическая. И те, кто атакуют - играют вдолгую.. Те, у кого есть в душе твердая основа в виде высокого уровня духовных ценностей, слабо уязвимы против психологических атак. Уязвимы же те, у кого основа в простейших, животных инстинктах главным образом..
Поэтому совершенно понятно, почему Минобороны РФ сейчас начало формировать свои подразделения психологов...
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