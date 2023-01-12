Войти
Военное обозрение

Пакистан планирует направить Украине большое количество боеприпасов, включая артиллерийские снаряды калибра 155 мм

446
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пакистан становится еще одним из спонсоров режима Зеленского, Исламабад планирует поставить на Украину крупную партию боеприпасов, включая 155-мм снаряды. Об этом пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

О том, что Пакистан начал поставлять оружие и боеприпасы на Украину, сообщалось еще в декабре, отправки шли через страны Восточной Европы, вернее сказать, через Польшу. Исламабад и Киев имеют довольно длительные связи в сфере военно-технического сотрудничества, учитывая, что Украина поставила Пакистану 320 танков Т-80УД, а потом еще получила контракт на их ремонт.

В последне время отношения Пакистана и России охладели, зато возобновилась дружба с Украиной. Произошло это на фоне отстранения от власти премьер-министра Имрана Хана и переориентации новых властей на более прозападный курс. А где интересы США, там и Украина. Таким образом сотрудничество с Киевом возобновилось.

По данным индийской разведки, Пакистан планирует отправить на Украину 159 контейнеров с боеприпасами, отправка состоится во второй половине января морским путем из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. По крайней мере в Исламабаде на это надеются.

Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. На судно BBC Vesuvius будут загружены 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM

- сообщают источники.

У Пакистана имеется большое количество осколочно-фугасных артиллерийских снарядов HOW HE-D30 калибра 122 мм, производимых на предприятии Pakistan Ordnance Factories. Они прекрасно подходят для артиллерийских систем советского образца, используемых ВСУ. Поставки этих боеприпасов уже ведутся военно-транспортными самолетами британских ВВС, забирающих грузы с базы Нур-Хан в Равалпинди.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-17
Т-80
Т-80У
Компании
Мотор Сич
Похожие новости
29.09.2021
Гнилой орех ВСУ
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
08.07.2011
Продайте оружие!
10.03.2009
Продать все за пять лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 15:34
  • 41567
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 10:41
  • 2
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря