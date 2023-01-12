Экс-советник главы Пентагона: США создавали на Украине плацдарм для ударов по РФ

По словам Дугласа Макгрегора, ведущие СМИ США дезинформируют американцев "о событиях в Восточной Европе", говоря о "ничем не спровоцированной атаке" России на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. США годами создавали на Украине плацдарм для нанесения ударов по России, на что Москва вынуждена была отреагировать. Такую позицию изложил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор, запись выступления которого опубликована в его YouTube-канале.

По словам Макгрегора, ведущие СМИ США дезинформируют американцев "о событиях в Восточной Европе", говоря о "ничем не спровоцированной атаке" России на Украину. "Это абсурд", - констатировал он.

"Мы годами работали над тем, чтобы создать громадную 600-тысячную армию с одной лишь целью - атаковать Россию и превратить Восточную Украину в плацдарм для ударов по России в том числе с применением баллистических ракет", - указал экс-советник главы Пентагона. "Русские в конечном счете вынуждены были вмешаться и сделали это", - отметил Макгрегор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции.