Эксперт назвал нереалистичными призывы к РФ верить Западу после лжи о минских соглашениях

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что западные страны демонизируют Россию

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. США и Запад лгали России по вопросу выполнения минских соглашений, призывы после этого вести дела как обычно нереалистичны. Такое мнение высказал во вторник бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, выступая по видеосвязи на конференции Института Шиллера.

"Что касается подхода Запада к России, то каждая ложь принимается как кажущаяся ценность, считается приемлемым любое искажение действительности", - считает аналитик. По его словам, Запад демонизирует Россию. "Запад не способен рассмотреть президента России Владимира Путина в соответствующем историческом контексте, не способен работать с ним ответственно, когда дело касается решения проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся в мире", - отметил Риттер.

"Только [экс-канцлер ФРГ] Ангела Меркель может ответить на вопрос, является ли она лгуньей сегодня или она ей всегда была. Но она лгунья. Если она один раз солгала, то ей никогда нельзя больше доверять, - сказал эксперт. - То же самое касается французской стороны (высказываний экс-президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях - прим. ТАСС), то же самое касательно США, коллективного Запада. Мы просим Россию иметь дело с лжецами, поставить [на кон] свои национальные интересы в сфере безопасности в надежде на то, что лжецы больше не будут лгать. Это безответственное и нереалистичное предложение с точки зрения России".

Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в заключении в 2015 году минских соглашений, в конце 2022 года подтвердил слова Ангелы Меркель о том, что эти договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.

В декабре 2022 года в интервью германской газете Die Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен, и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.