Турецкая армия получила на вооружение первые 155-мм самоходные гаубицы Firtina нового поколения

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Турецкая армия продолжает перевооружение, на этот раз военные получили на вооружение 155-мм самоходные гаубицы Т-155 "Firtina" ("Шторм") нового поколения. Торжественная церемония прошла на территории одной из военных баз в провинции Сакарья, о важности этой поставки говорит тот факт, что ее посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В первой партии турецкие военные получили шесть модернизированных САУ, всего же вооруженные силы страны намерены приобрести 140 новых модернизированных самоходных гаубиц. Решение о модернизации гаубиц турецкие оружейники приняли еще в 2018 году по итогам боевых действий в Сирии, где ВС Турции потеряли три САУ "Firtina". Обновленная машина получила обозначение Firtinа-II, первые поставки должны были состоятся еще в 2021 году, но по какой-то причине были перенесены.

Модернизированная САУ, в отличие от базовой версии, получила новую систему управления огнем, тепловизионные и телевизионные приборы командира и наводчика. На башне самоходки, вместо 12,7-мм пулемета "Браунинг M2", применяемого вручную, установлен дистанционно управляемый боевой модуль. Кроме этого на самоходку установили кондиционер для эксплуатации в условиях жаркого климата. С 2025 года планируется обеспечить гаубицы турецкими двигателями и трансмиссией.

Турецкая 155-мм самоходная гаубица Т-155 "Firtina" ("Шторм") создана на базе южнокорейской самоходной гаубицы K9 "Thunder". От корейского варианта гаубица отличается модернизированными башней и шасси, а также усовершенствованными системами управления огнем, связи и навигации турецкого производства.

В качестве орудия на установке применяется 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Она способна вести огонь по целям как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Гаубица имеет максимальную скорострельность 6 выстрелов/минуту на протяжении 3 минут, а в режиме «шквал огня» — 3 выстрела в течение 15 секунд. Продолжительная стрельба ограничена 2 выстрелами в минуту в течение 30 минут. Возимый боекомплект 48 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, а активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами — 40 км.

САУ весит более 46 т. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек. В комплект поставки самоходной гаубицы входит также транспортно-заряжающая машина FAARV.