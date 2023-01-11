Войти
ЦАМТО

Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

596
0
0
Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу
Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу с руководящим составом Вооруженных сил РФ в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Ольга Балашова

ЦАМТО, 10 января. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 10 января состоялось первое в этом году тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр обороны по традиции поблагодарил всех военнослужащих – как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

Сергей Шойгу напомнил присутствующим, что в декабре на расширенном заседании Коллегии были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил за прошедший год и определены задачи на очередной период.

"С учетом опыта специальной военной операции Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач, – продолжил министр обороны. – Главная из них – принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения их боевых возможностей".

Для этого, как отметил глава военного ведомства, необходимо постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий российских группировок войск на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.

"Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", – добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны также заявил, что Вооруженные Силы РФ продолжат развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

Кроме того, будут повышаться боевые возможности Воздушно-космических сил – и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

"В наших ближайших планах – расширение арсеналов современных ударных средств", – сообщил глава военного ведомства.

Не менее важная задача, по словам Сергея Шойгу, – в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня.

"Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, – подчеркнул министр обороны. – Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта".

Помимо этого, в ближайшее время, как отметил Сергей Шойгу, предстоит модернизировать работу военных комиссариатов – провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны.

"Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания", – выразил уверенность глава военного ведомства.

"Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных Сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников", – цитирует министра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
23.12.2022
Путин провел заседание коллегии Минобороны. Главное
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
11.02.2022
От Бреста до Владивостока
14.11.2019
Как Шойгу изменил российскую армию
20.08.2019
"Акт гостеприимства": ВВС Швейцарии сопроводили делегацию Путина
25.05.2017
Министр обороны выступил на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа"
29.03.2017
Мобилизация умов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО