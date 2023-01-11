Песков заявил, что НАТО и США де-факто являются косвенной стороной конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента опроверг утверждения, что заявления властей России об участии альянса в конфликте на Украине могут подталкивать НАТО к наращиванию помощи Киеву

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вовлеченность НАТО и США в ситуацию на Украине очевидна, они де-факто стали косвенной стороной конфликта. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте", - сказал представитель Кремля.

"Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией. Поэтому здесь очевидна их вовлеченность в этот конфликт", - добавил Песков.

Представитель Кремля также опроверг утверждения, что заявления властей РФ об участии НАТО в конфликте на Украине могут подталкивать альянс к наращиванию помощи Киеву. "Нет, нам так не кажется", - сказал он, комментируя заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что события на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, а военное противостояние НАТО с Россией.

"Патрушев констатирует реальное положение дел. Вряд ли здесь что-то может более спровоцировать НАТО и США на наращивание поставок. Мы видим, что наращивание поставок идет ежедневно, изменяется в сторону усложнения и усиления боевых характеристик поставляемых вооружений, их количественные параметры, боеприпасы, номенклатура, - продолжил Песков. - Интенсифицируется процесс обучения украинских военных, все это нами всячески фиксируется, все это является ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт. Это не предположение, это абсолютная констатация, с этим нельзя спорить".