Оборонный бюджет Республики Корея в 2023 ф.г. составит 45,83 млрд. долларов

ЦАМТО, 10 января. Национальное собрание Республики Корея на пленарном заседании, состоявшемся в канун Нового года, утвердило оборонный бюджет на 2023 ф.г. в сумме 57,0143 трлн. вон (45,83 млрд. долл.), что на 4,4% больше, чем в 2022 ф.г.

Как сообщается в пресс-релизе МНО Республики Корея, капитальные расходы в новом оборонном бюджете возрастут на 1,3% (до 16,9169 трлн. вон), а оперативные расходы – на 5,7% (до 40,0974 трлн. вон).

В Минобороны отметили, что оборонный бюджет на 2023 ф.г. возрос, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. В частности, в то время как темпы роста национального госбюджета значительно снизились (до 5,2% с 8,9%), темпы роста оборонного бюджета выросли с 3,4% до 4,4%.

В условиях противодействия КНДР, одобрено выделение Минобороны Республики Корея средств на реализацию в 2023 ф.г. пяти ключевых проектов, включая вторую фазу разработки истребителя следующего поколения (F-X), также известного как KF-21 Boramae (на НИОКР выделено 18,8 млрд. вон); вторую фазу разработки зенитного ракетного комплекса средней дальности KM-SAM, также известного как Cheolmae II (27,8 млрд. вон); разработку тактической ракеты класса "земля-земля" KTSSM-? (Korean tactical surface-to-surface missile), начиная со следующего года (12,7 млрд. вон); адаптацию зенитной ракеты большой дальности класса "поверхность-воздух" SM-6 (0,9 млрд. вон); строительство эсминцев класса "Квангэтхо ?" второй серии (Batch.2) (40 млн. вон).