JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях

Известный японский военный эксперт об успешной разведывательной операции российских ВМС против американцев на Гавайях. Запад хотел свободы мореплавания? Получите и распишитесь. Вот вам «свободный океан» по–русски! Значит, и американская секретная информация в нем свободна. Японские читатели: «А как Гавайи вообще стали американскими?»

В экономике Гавайев, которые являются чрезвычайно важной военно-морской базой для вооруженных сил США, доминирует военная промышленность США, сконцентрированная вокруг военно-морского флота, и гражданские отрасли, связанных с туризмом.

Когда в США разразилась эпидемия коронавирусной инфекции, исследовательские институты на материковой части Америки предполагали, что "если взрыв covid-19 полыхнет в островном штате - Гавайях, то из общей численности населения в 1,4 миллиона человек умрет около 20%". Было объявлено, что власти штата и города приняли самые строгие меры предосторожности. В результате туристы, которые серьезно поддерживали экономику островного штата временно были практически исключены из его экономики.

Благодаря соблюдению населением обязанностей носить маски и тщательного социального дистанцирования (до штрафа в 500 долларов или 6 месяцев тюремного заключения для нарушителей) опасной вспышки коронавируса на Гавайях не произошло, и по меркам Соединенных Штатов инфицированных здесь относительно немного, а смертность остается низкой.

Кроме того, на Гавайях уровень противоковидной вакцинации оказался весьма высоким благодаря широкому развитию на островах системы государственного медицинского страхования. В результате, даже несмотря на то, что для посещения курортного штата требуется отрицательный результат корона-теста, политика Гавайев была скорректирована в сторону привлечения туристов. Например, довольно быстро была возобновлена работа отелей и ресторанов.

Система противоракетной обороны Гавайев

В этих условиях на Гавайях, которые снова стали широко принимать туристов, вдруг появились "незваные гости". Корабль-шпион (разведывательный корабль типа "Вишня" под названием "Карелия"), принадлежащий Тихоокеанскому флоту ВМФ России и активно собирающий и анализирующий различную электронную информацию, появился у западного побережья острова Кауаи.

На Кауаи есть испытательный центр систем противоракетной обороны, управляемый Агентством противоракетной обороны США (MDA). Там же установлена наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore (подконтрольная этому же Агентству).

В Перл-Харборе на острове Оаху, прилегающем к Кауаи, расположено командование Тихоокеанского флота ВМС США, и там же размещены корабли Aegis с функциями перехвата баллистических ракет.

Также в Перл-Харборе установлен огромный радар SBX-1 морского базирования X-диапазона (система размещена на гигантской платформе, которая должна передвигаться по морю, но принадлежит она не ВМФ, а Агентству противоракетной обороны) для обнаружения и отслеживания баллистических ракет с море. Пока эта платформа пришвартована.

Таким образом, на Гавайях имеется полный набор основных систем противоракетной обороны, эксплуатируемых американскими военными.

Секретные экспериментальные данные, полученные ВМФ России

Фактические стрельбы ракетами-перехватчиками по уничтожению различных баллистических ракет (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, баллистические ракеты квазисредней дальности) проходят в основном на острове Кауаи. и контролируется испытательным центром.

В конце мая было запланировано испытание по перехвату баллистических ракет Агентством противоракетной обороны и Тихоокеанским флотом ВМС США (эксперимент, в ходе которого с корабля Aegis были выпущены две ракеты-перехватчика, которые должны были сбить баллистическую ракету средней дальности). Совершенно естественно, Тихоокеанский флот России направил из Владивостока на Гавайи корабль-шпион для сбора данных об этих боевых стрельбах.

Российский разведывательный корабль лег в дрейф в открытом море в 13 морских милях к западу от Кауаи. В результате Тихоокеанский флот ВМС США был вынужден направить патрульные самолеты и эсминцы, чтобы убедиться, что российские корабли не повлияли отрицательно на подготовку стрельб. На этот период проведение испытаний по перехвату целей было отложено.

В конечном счете, испытательные запуски были проведены только 29 мая. По плану предполагалось, что корабль Aegis, находящийся в состоянии боевой готовности в море, обнаруживает и отслеживает баллистическую ракету средней дальности и быстро запускает две ракеты-перехватчика SM-6.

Ракета SM-6 (RIM-174 Standard ERAM) была разработана как ракета класса "корабль-воздух" для поражения с кораблей самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и баллистических ракет. Теперь разрабатывается и ее противокорабельный вариант класса "корабль-корабль". Ракета имеются на вооружении ВМС США, ВМС Австралии, Морских сил самообороны Японии и ВМС Южной Кореи.

Однако ее системы находятся в стадии постоянной доработки, поскольку тактико-технические характеристики баллистических ракет в Китае, России, Иране и Северной Корее постоянно совершенствуются.

В испытании был задействован новейший современный вариант ракеты SM-6 - "SM-6Dual-II", предназначенный для перехвата баллистических ракет. Две ракеты "SM-6 Dual-II" были выпущены с корабля Aegis по баллистической ракете средней дальности, но ни одна из них не попала в цель, и испытания потерпели неудачу.

Ранее подобные испытания с использованием предыдущего варианта ракеты-перехватчика "SM-6 Dual-I" проводились трижды в период с 2015 по 2017 год, и все закончились успешно. "SM-6 Dual-II" предназначенная для поражения более совершенных баллистических ракет, летящих по более высокой траектории, была испытана впервые. Как считают американские эксперты, такие сбои в военных разработках неизбежны, и в будущем в проект будут внесены необходимые улучшения.

Однако в этом эксперименте есть одна деликатная особенность. Есть информация, что вовремя "подсуетившийся" ВМФ России за время нахождения "Карелии" в акватории Гавайев сумел перехватить значительную часть ценнейших секретных данных, которыми оперировало Агентство противоракетной обороны ВМС США по ходу испытательных стрельб ракетами "SM-6 Dual-II".

Теперь для американцев появилась еще одна новая задача: как уберечься в дальнейшем от таких "незваных", но весьма назойливых русских гостей?__________________________________________________________________________________

Дзюн Китамура - известный японский политолог и военный обозреватель. Окончил Токийский университет. Учился в Гавайском и Колумбийском университетах. Доктор политологии (университет Британской Колумбии). Работал в ряде американских "мозговых центров". В настоящее время живет в Сиэтле. Автор многочисленных книг по военно-политическим проблемам.

Комментарии японских читателей

икэн хэнкэн

А что вы хотели? Вот вам и свободное мореплавание по-русски! А вообще, почему Гавайи изначально стали подконтрольной США территорией, а затем и превратились в американский штат?!

tva

Американцы взяли и потопили две свои новые ракеты. Видимо, ошибки в расчете траектории. Повнимательнее надо!

mik

Это все "Ось зла" виновата - Китай, Россия и Северная Корея. Три террористические государства. Ха-Ха.

hts

А чего же американцы оставили "незваных гостей" без внимания. Вот и получили!

Следующими подтянутся еще и китайцы! И так далее. Нечего строить из себя "Фому неверующего". С русскими нужен глаз да глаз!

Дзюн Китамура (Jun Kitamura)