МНО Республики Корея намерено приобрести корабельные ЗУР SM-6

ЦАМТО, 27 апреля. Министерство национальной обороны Республики Корея на фоне растущей ракетной угрозы со стороны КНДР намерено реализовать проект закупки новых корабельных зенитных управляемых ракет SM-6.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея, 26 апреля Комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил план приобретения ракет-перехватчиков SM-6 общей стоимостью 760 млрд. вон (606 млн. долл.).

По данным агентства, закупка будет осуществляться в рамках программы "Иностранные военные продажи". Поставка будет завершена к 2031 году.

Решение о приобретении последовало за проведенной КНДР серией ракетных испытаний в начале 2022 года, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта.

В соответствии с планами, перехватчики SM-6 должны быть размещены на оснащенных системой "Иджис" эскадренных миноносцах KDX-III, которые будут приняты на вооружение в ближайшие годы. Дальность поражения целей производимой американской компанией Raytheon ЗУР SM-6 составляет до 460 км.

Комитет также одобрил пересмотр проекта приобретения новой национальной тактической баллистической ракеты в целях повышения ее живучести.

Республика Корея приступила к серийному производству национальных тактических ракетных комплексов KTSSM в 2020 году. В соответствии с пересмотренной программой, к 2034 году планируется завершить разработку транспортно-пусковой установки KTSSM-II. Бюджет проекта составляет 1,5 трлн. вон.

Также утвержден план модернизации к 2030 году вертолетов UH-60 и HH-60 общей стоимостью 960 млрд. вон для повышения их боевых возможностей.