Войти
ТАСС

Шойгу: боевую учебу ВС РФ усовершенствуют на основе практики войск в зоне СВО и Сирии

382
0
0
Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии
Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: РИА Новости

Министр обороны поблагодарил всех военных за службу в новогодние праздники

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полученный российскими войсками опыт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Сирии станет базой для совершенствования боевой учебы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания во вторник.

"Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поставил перед Минобороны ряд первоочередных задач. "Главная из них - принять исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил и повышения их боевых возможностей", - отметил глава военного ведомства.

Шойгу в ходе селекторного совещания также поблагодарил всех военных за службу в новогодние праздники. "Хочу еще раз поблагодарить всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.02.2022
Минобороны России: Городам и мирному населению Украины ничего не угрожает
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
26.12.2016
Путин приказал: "Не расслабляться!"
16.03.2016
Оснащение вдогонку
29.02.2016
Вашингтонский институт ближневосточной политики обеспокоен военными контрактами России и Ирана (Mashregh, Иран)
19.01.2016
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО