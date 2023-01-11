Шойгу: боевую учебу ВС РФ усовершенствуют на основе практики войск в зоне СВО и Сирии

Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии.

Министр обороны поблагодарил всех военных за службу в новогодние праздники

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полученный российскими войсками опыт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Сирии станет базой для совершенствования боевой учебы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания во вторник.

"Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поставил перед Минобороны ряд первоочередных задач. "Главная из них - принять исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил и повышения их боевых возможностей", - отметил глава военного ведомства.

Шойгу в ходе селекторного совещания также поблагодарил всех военных за службу в новогодние праздники. "Хочу еще раз поблагодарить всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях", - сказал он.