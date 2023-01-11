Пентагон не видит в совместных летно-тактических учениях Белоруссии и России признаков вступления республики в спецоперацию

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне заявили, что не видят в совместных летно-тактических учениях Белоруссии и России признаков вступления республики в специальную военную операцию на Украине.

"Как нам известно, Россия и Беларусь собираются провести совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт", - сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских. И все", - подчеркнул он.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства. "В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - уточняли в военном ведомстве.