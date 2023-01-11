Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон не видит в совместных летно-тактических учениях Белоруссии и России признаков вступления республики в спецоперацию

401
0
0
Учебно-тренировочный Як-130 ВВС Беларуси в амплуа лёгкого штурмовика. Фото Дениса Артушкевича
Учебно-тренировочный Як-130 ВВС Беларуси в амплуа лёгкого штурмовика. Фото Дениса Артушкевича.
Источник изображения: warspot.ru

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне заявили, что не видят в совместных летно-тактических учениях Белоруссии и России признаков вступления республики в специальную военную операцию на Украине.

"Как нам известно, Россия и Беларусь собираются провести совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт", - сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских. И все", - подчеркнул он.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства. "В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - уточняли в военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.05.2022
Миру промыли мозги. Вот что на самом деле происходит на Украине
01.03.2022
Беларусь и Россия готовы выполнить свои союзнические обязательства
25.02.2022
Стратегические комплексы в действии, Украина встает на путь Пхеньяна, опасный понтон
23.02.2022
Юрий Балуевский: "Авангарды" и "Кинжалы" – асимметричный ответ Западу
14.03.2017
Основная угроза — эскалация российских военных учений (Polskie Radio, Польша)
09.12.2013
Очень разные профессионалы
24.05.2011
HeliRussia 2011
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО