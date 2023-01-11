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ТАСС

В США заявили о стремлении военной помощью изменить динамику боевых действий на Украине

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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что "российская сторона начинает прибегать к все более радикальным мерам"

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ему был задан вопрос, обеспокоены ли США нынешней динамикой и считают ли они, что ситуация развивается не в том направлении, в котором этого хотел бы Вашингтон. По словам Прайса, в настоящий момент "на Украине действует несколько видов динамики". "Одна динамика <...> заключается в том, что [украинцы] планомерно продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя", - утверждал он.

"Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре, - заявил Прайс. - Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности <...>, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты, а также системы противовоздушной обороны".

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли США все более активным задействованием российской стороной ЧВК "Вагнер" на Украине, Прайс заявил, что Вашингтон не считает эффективными подобные шаги со стороны РФ. "Это явно свидетельствует о том, что российская сторона начинает прибегать к все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу за пределы границ РФ на территорию Украины. В настоящий момент там действуют десятки тысячи бойцов, связанных не с российскими вооруженными силами, а с ЧВК "Вагнер". И если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные", - считает Прайс.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Лавров Сергей
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