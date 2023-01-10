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Интерфакс-АВН

В Кремле назвали "уткой" сообщения о возможности перемирия с Украиной по "корейскому варианту"

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Сообщения украинской стороны о контактах замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с европейскими политиками по вопросу возможного перемирия между РФ и Украиной по аналогии с "корейским вариантом" 38-й параллели не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Оно несправедливо. Никто об этом не говорит. Это - очередная утка", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько справедливо соответствующее утверждение украинских СМИ.

"Если я правильно понимаю, у них, действительно были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - продолжил представитель Кремля.

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Страны
Россия
Украина
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