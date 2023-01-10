Repubblica: в Италии вряд ли одобрят отправку шестой партии оружия на Украину до февраля

По данным газеты, в Риме опасаются истощения собственных запасов вооружений

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Итальянские власти, скорее всего, примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля. Как сообщила в понедельник газета La Repubblica со ссылкой на источники, в конце января правительство должно принять решение о том, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены Киеву.

По сведениям издания, речь идет о возможной отправке не только зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, но и управляемых ракет Aspide. Вместе с тем издание указывает на определенные трудности. В частности, власти опасаются истощения собственных запасов вооружений.

Так, в распоряжении Вооруженных сил Италии имеются пять действующих батарей ЗРК, а также одна учебная. При этом указывается, что одна из батарей находится в Кувейте, а вторая должна заменить в Словакии американскую батарею систем ПВО Patriot, которая в свою очередь будет направлена на Украину. Еще две батареи находятся на техническом обслуживании, напоминает газета.

Она отмечает, что полная стоимость ЗРК SAMP-T составляет около €750 млн. Киеву Рим намеревается передать учебную батарею, у которой не хватает нескольких компонентов. Ее стоимость составляет порядка €250 млн.

По оценкам издания, Италия потратила на поставки оружия Украине около €1 млрд, включая стоимость вооружений и транспортные расходы.