Скотт Риттер отметил, что для транспортировки украинских военных сейчас используют "слабо бронированные средства передвижения"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Запросы Киева о поставках дополнительных вооружений свидетельствуют о том, что у украинских военных заканчиваются танки и бронетранспортеры. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста Jugging freedom Эндрю Наполитано.

"Украинцы истратили запасы танков и бронетранспортеров. По этой причине [главнокомандующий Вооруженными силами Украины] генерал [Валерий] Залужный заявил, что ему нужно 300 танков и 500 БМП, ведь он потерял все, ему нужно пополнение", - отметил Риттер.

По словам Риттера, для транспортировки украинских военных сейчас используются "слабо бронированные средства передвижения, по сути, укрепленные внедорожники". Он назвал такой способ переброски войск смертельно опасным в условиях современных боевых действий.

Залужный ранее заявил в интервью британскому журналу The Economist, что в нынешней ситуации Киев "не может проводить новые большие операции", хотя Украина и работает над одной из них. Он вновь призвал предоставить Украине вооружение и боеприпасы.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 января сообщил, что с начала специальной военной операции российские вооруженные силы уничтожили 7 449 украинских танков и других боевых бронированных машин.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.