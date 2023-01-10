Войти
ТАСС

Бывший инспектор ООН полагает, что у ВСУ заканчиваются танки и бронетранспортеры

373
0
0
ВС Украины
ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Скотт Риттер отметил, что для транспортировки украинских военных сейчас используют "слабо бронированные средства передвижения"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Запросы Киева о поставках дополнительных вооружений свидетельствуют о том, что у украинских военных заканчиваются танки и бронетранспортеры. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста Jugging freedom Эндрю Наполитано.

"Украинцы истратили запасы танков и бронетранспортеров. По этой причине [главнокомандующий Вооруженными силами Украины] генерал [Валерий] Залужный заявил, что ему нужно 300 танков и 500 БМП, ведь он потерял все, ему нужно пополнение", - отметил Риттер.

По словам Риттера, для транспортировки украинских военных сейчас используются "слабо бронированные средства передвижения, по сути, укрепленные внедорожники". Он назвал такой способ переброски войск смертельно опасным в условиях современных боевых действий.

Залужный ранее заявил в интервью британскому журналу The Economist, что в нынешней ситуации Киев "не может проводить новые большие операции", хотя Украина и работает над одной из них. Он вновь призвал предоставить Украине вооружение и боеприпасы.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 января сообщил, что с начала специальной военной операции российские вооруженные силы уничтожили 7 449 украинских танков и других боевых бронированных машин.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Конашенков Игорь
Лавров Сергей
Похожие новости
28.07.2022
Зеленский собрался вернуть утраченные территории за несколько недель
22.07.2022
Распалились на атомы: чем чреваты для Киева удары ВФУ по Запорожской АЭС
11.07.2022
"Украина сможет продолжать воевать". Вашингтон поставит Киеву вооружения высокой дальности
20.06.2022
Солдаты неудачи: на Украине больше всех наемников из Польши
18.03.2022
Запад провалил "блицкриг", Киев просит у США С-300. 21-й день спецоперации на Украине
03.06.2021
В Минобороны РФ заявили об опасных последствиях учений НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 20:12
  • 41419
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 18:43
  • 1
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 10.01 18:20
  • 135
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 10.01 15:50
  • 1
Выборы 2024
  • 10.01 15:38
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, как зарабатывают на украинских девушках?
  • 10.01 13:53
  • 0
Региональная группировка войск Беларуси и России – важнейший элемент стратегического сдерживания
  • 10.01 10:44
  • 1
Депутат Госдумы: Российские военные изменили тактику в зоне СВО
  • 09.01 22:11
  • 2
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 15:41
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, куда подевались украинцы?
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности