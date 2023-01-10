Глава МИД Финляндии исключил появление ядерного оружия в своей стране после ее вступления в НАТО

Хельсинки. 8 января. ИНТЕРФАКС - Ядерное оружие не будет размещено на территории Финляндии после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто (Pekka Hhavisto).

"Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство (в НАТО), поскольку не хотела сужать сферу своей деятельности. Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено", - заявил Хаависто в воскресенье на семинаре по внешней политике и политике безопасности в Селене. Его слова цитирует портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Хаависто подтвердил видение политического руководства страны того, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО одновременно. "Финляндия и Швеция образуют единую оборонную стратегическую структуру. Одновременное заявление Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО - это не просто жест вежливости, а вопрос укрепления обороноспособности обеих стран", - заявил министр.

Он добавил, что ключевым внешнеполитическим партнером Финляндии останется ЕС, а основой сотрудничества является реализация прав человека.

Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на семинаре, что Турция медлит с согласием на членство Швеции и Финляндии в НАТО и требует различных уступок. "Они (Турция) попросили о вещах, которые мы не можем и не будем делать", - сказал Кристерссон. Тем не менее он выразил убеждение, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО.

Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Страны присоединятся к альянсу, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 стран НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления двух стран в НАТО, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме, отменить запрет поставок оружия Анкаре.