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Интерфакс-АВН

Премьер Швеции отверг возможность выполнения всех условий Анкары для вступления его страны в НАТО

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Источник изображения: Vesa Moilanen/AP/ТАСС

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Стокгольм не хочет или не может исполнить требования Турции, которая та выдвинула как условие одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон.

"Турция подтверждает, что мы выполнили условия, на которые мы согласились. Но турки также хотят вещей, которые мы не можем или не хотим дать им", - приводят слова премьера Швеции в воскресенье западные СМИ.

При этом Кристерссон выразил уверенность, что Турция даст согласие на вступление Швеции в альянс.

Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 государств НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запрет на поставки оружия Анкаре.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в конце декабря предположил, что к Вильнюсскому саммиту НАТО 11-12 июля 2023 года его страна станет членом альянса.

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Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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