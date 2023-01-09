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ТАСС

Минобороны Украины заявило, что женщины пока не подлежат мобилизации и служат добровольно

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Женщины из украинской армии в селе Дебальцево
Женщины из украинской армии в селе Дебальцево.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Chuzavkov

Замминистра обороны Анна Маляр пояснила, что единственная специальность, подлежащая призыву, - это медицинская, но по ней до 2026 года для украинок нет обязательной постановки на учет

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что женщины на данном этапе мобилизации не подлежат.

"На сегодня нет мобилизации женщин, - сказала она в выступлении, видео которого опубликовано вечером в субботу в Telegram-канале агентства ТСН. - Единственная специальность, подлежащая мобилизации, - это медицинская, но по ней до 2026 года [для женщин] нет обязательной постановки на учет". Она добавила, что по всем другим специальностям служба для женщин является только добровольной, и "около 5 тыс. украинок, которые находятся на переднем крае, находятся там по собственному желанию".

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 января заявил, что сейчас необходимости в дополнительной мобилизации нет, однако это может измениться в любой момент в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. По его словам, на Украине еще не призвали то число людей, которое утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке, согласно которому гражданки Украины, профессия которых сходна с военно-учетной специальностью, могут быть поставлены на воинский учет по их собственному желанию, если им позволяет возраст и здоровье.

Президент Украины 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации. Согласно документу, она проводилась в Киеве и всех областях страны в течение 90 дней. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. Действующая мобилизация должна закончиться 19 февраля. 

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Украина
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