В Белом доме считают, что боевые действия на Украине не закончатся в ближайшей перспективе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не ждем, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят [сражаться], - сказал он. - Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой".

Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, указав, что "не будет рассуждать об их тактических замыслах". При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, "местами они (ВС РФ) атакуют", но "есть места <...>, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне".

Ранее в пятницу власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В частности, Вашингтон поставит Киеву боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.